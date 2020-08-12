Такой милый! Спортивная Катя Осадчая умилили совестной йогой с маленьким сыном

Катя Осадчая совсем недавно приобщилась к занятиям йогой, а подвиг ее на этот шаг муж Юрий Горбунов, который уже давно занимается этой древней практикой для гармонизации душевного и телесного состояния. Вслед за родителями "подтянулся" и их трехлетний сын Иван. Так, положив прекрасную традицию семейных йога-сеансов, Катя решила продолжить ее и во время отдыха в Турции. Она показала, как осваивает с сыном ансаны на свежем воздухе.

Ведущая и маленький Иван разместился на зеленой лужайке прямо на удобном коврике для спортивных занятий. Вместе с мамой мальчик принял позу лотоса, но, как обычно, запечатлен спиной к камере. Катя же выбрала для занятий белую майку и короткие удобные спортивные шорты. Она предусмотрительно собрала волосы в хвост и предпочла обойтись без макияжа.

На втором снимке Катя с сыном позируют после занятий. Малыш держит в руках свой коврик, аккуратно сложив его пополам.

Катя Осадчая с сыном Ваней занялась йогой во время отдыха в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

"Спільна йога - чудова нагода бути разом і одночасно займатися. Спеціальна програма розроблена для батьків і дітей", - рассказала ведущая в подписи под кадром.

Поклонники Кати сразу же осыпали ее и сына комплиментами и поделились своим опытом занятий йогой с детьми.

Супер

Класно займатися на природі!

А как заставить ребенка выполнять? У меня начинает норм, а потом с меня не слазит в буквальном смысле

Красотка

Какие зайки

Отличный вариант совместного времяпровождения

Нереальна Красуня Катерина с маленьким Джельтменом! Гарного вiдпочинку, любимо!

Гармоничная пара

Он такой маленький и милый

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Катя Осадчая с сыном поднялась на вершину горы Тахталы в Турции.