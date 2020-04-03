Милашка в розовом: довольная Настя Каменских поделилась своей радостью

Настя Каменских проводит карантин вместе с любимым мужем Потапом и собачкой Мими. При этом певица старается не менять режим - она все также рано встает и сразу же приступает к тренировке. Только теперь она это делает онлайн вместе с поклонниками, которые тоже хотят держать себя в форме во время вынужденной изоляции. Не забывают артисты и о творчестве - так, Потап посвятил новую песню карантину, а Настя сняла забавный домашний скетч на ту же тему, в котором спела на пяти языках и призвала всех оставаться дома.

Каменских старается сохранять позитивный настрой и делиться ним с фанатами. Так, артистка выложила новый милый ролик в домашней обстановке, в котором поделилась своим новым достижением и показала, как она ему радуется.

На видео Настя сидит на диване в уютном спортивном костюме розового цвета, а рядом лежит ее верная Мими. Звезда листает телефон и показывает на камеру, что ее трек становится все более популярным в соцсети TikTok. В конце счастливая певица устраивает забавный танец прямо на диване.

Видео: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Больше 500 000 использований трека #Elefante на @tiktok! И число растёт с большой скоростью! Каждый день появляються десятки тысяч новых «Uuuuu, muy larga, Uuuu gigante» видео. Спасибо за то, что слушаете, создаёте свои креативы и вдохновляете! Вы моя gigante-gigante поддержка и любовь! Кстати, уже завтра я выйду к вам в прямой эфир на своей TikTok странице! Расскажу на личном примере о мотивации, страхах, лени, самоорганизации. И отвечу на ваши самые популярные вопросы!" - поделилась эмоциями Каменских.

В комментариях поклонники наперебой поздравляют Настю и признаются ей в любви.

Крутая песня. В лайке вас тоже любят, моя дочь тоже снимала под эту песню видео. спасибо вам за ваше творчество

Урааа, поздравляю!

Настя вы очень очеровательная пара с Потом дай бог вам здоровья, счастья

Бедня Мими , она так смотрела

Только глядя на вас хочется затанцевать. кстати, отличный розовый. Далеко цвет не для всех, но ваша яркость очень даже позволяет

Настя,супер пісня,у мене на дзвінки,і я теж кожен раз як телефонують танцюю, супер

Настенька, Вы умничка! Вы очень многого добились и преуспели! Восхищаюсь Вами!!!

Классная песня... каждый день слушаю

Где вы берете такие крутые костюмы???

Поздравляю! Умничка

Ви крута

Настя радует нас мы радуем Настю все взаимно

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Настя Каменских умилила уютным фото с любимицей Мими.