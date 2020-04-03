Милашка в рожевому: задоволена Настя Каменських поділилася своєю радістю

Співачка зачарувала шанувальників милим домашнім відеороликом
Настя Каменських проводить карантин разом з коханим чоловіком Потапом і собачкою Мімі. При цьому співачка намагається не змінювати режим - вона рано встає і відразу ж приступає до тренування. Тільки тепер вона це робить онлайн разом з шанувальниками, які теж хочуть тримати себе у формі під час вимушеної ізоляції. Не забувають артисти і про творчість - так, Потап присвятив нову пісню карантину, а Настя зняла кумедний домашній скетч на ту ж тему, в якому заспівала на п'яти мовах і закликала всіх залишатися вдома.
Каменських намагається зберігати позитивний настрій і ділитися ним з фанатами. Так, артистка виклала новий милий ролик в домашній обстановці, в якому поділилася своїм новим досягненням і показала, як вона йому радіє.
На відео Настя сидить на дивані в затишному спортивному костюмі рожевого кольору, а поруч лежить її вірна Мімі. Зірка гортає телефон і показує на камеру, що її трек стає все більш популярним у соцмережі TikTok. В кінці щаслива співачка влаштовує кумедний танець прямо на дивані.
Відео: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
"Більше 500 000 використань треку #Elefante на @tiktok! І число зростає з великою швидкістю! Щодня з'являються десятки тисяч нових «Uuuuu, muy larga, Uuuu gigante» відео. Спасибі за те, що слухаєте, створюєте свої креативи і надихаєте! Ви моя gigante-gigante підтримка і любов! До речі, вже завтра я вийду до вас в прямий ефір на своїй TikTok сторінці! Розповім на власному прикладі про мотивацію, страхи, лінь, самоорганізацію. І відповім на ваші найпопулярніші питання!" - поділилася емоціями Каменських.
В коментарях шанувальники наввипередки вітають Настю і освідчуються їй в любові.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, раніше Настя Каменських умилила затишним фото з улюбленицею Мімі.