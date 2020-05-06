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В микрошортах и пикантном платье: Надя Дорофеева соблазняет стройностью форм на дерзких фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.05.2020 - 11:32
В микрошортах и пикантном платье: Надя Дорофеева соблазняет стройностью форм на дерзких фото
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица максимально оголила стройные ножки для эффектного фотосета

Надя Дорофеева может похвастаться стройными формами и точеной фигурой. Певица признается, что на карантине набрала несколько кило, но это ей пошло только на пользу – муж артистки, певец и шоумен Владимир Дантес, прекрасно готовит и даже завел собственный кулинарный влог, а дегустатором и критиком его блюд стала жена. Надя во время самоизоляции начала устраивать домашние фотосеты и демонстрировать различные луки из своего шкафа, красуясь в любимых нарядах. Поклонники пришли в восторг от активности кумира, а девушка лишь подогревает их интерес, не давая заскучать на карантине. Так, певица показала парочку знаковых для нее аутфитов во время эффектной домашней фотосессии.

Для первого фото Надя облачилась в total denim – куртку-рубашку цвета индиго, белоснежный кроп-топ и массивные кроссовки на грубой подошве. "А вот шорты-юбка – это эксклюзив от Сони Солтес. Именно в них я снималась в клипе "Навернопотомучто", - рассказала историю любимой вещи певица.

Второй более женственный лук – белое платье с длинными рукавами фонариками и затейливым принтом в виде различных надписей. Подол на запах позволил Наде максимально обнажить ножки, а резинка в области горловины – оголить покатые плечи. Наряд на певице – это творение от бренда известного украинского режиссера Тани Муиньо. "Его можно надевать самостоятельно или носить под велосипедки – будет супер!" - считает звезда.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

В комментариях поклонники искупали певицу в комплиментах.

  • Красотка
  • Женщина...Великолепна просто
  • Какие красивые фотки
  • Эти фотографии,такие жизнерадостные,аж улыбка на лице появилась
  • Така ніжна
  • Какая милашка
  • Фото – кайф

Скриншот комментариев

Ранее Надя Дорофеева показала дерзкий образ с косичками и неновым макияжем.

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