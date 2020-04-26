В микротопе и перьях: Надя Дорофеева поделилась своим "постельным настроением"

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица показала типичные "карантинные" образы девушек

Надя Дорофеева во время карантина стала гораздо ближе к своим поклонникам, ведь у нее появилось время на общение в соцсетях. Певица с удовольствием проводит прямые эфире, записывает влоги и устраивает бьюти-батлы с коллегами, например с Верой Брежневой, или откровенничает о личном с Настей Ивлеевой. Она регулярно пополняет контент в Instagram и умеет удерживать живой интерес своей любимой аудитории. Так, Надя показала разные настроения и типажи девушек на карантине, чем позабавила поклонников.

Надя записала видео, в котором примерила на себя сразу несколько образов: спящая, фитнес-гуру, книголюб и бьюти блогер. Стоит отметить, что "действо" ролика происходит в постели и певица переодевается для каждой из ролей: домашняя пижама пудрового оттенка, оранжевый микротоп, уютный свитер и очки и топ из перьев марабу.

"Кто ты на карантине?" - задала она вопрос в видео. Поклонники певицы поспешили определить свой типаж и отметили, что она забыла тех, кто постоянно что-то ест. Без комплиментов фаны артистку тоже не оставили.

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Самая красивая

Красотка

Спящая красавица

Аааааа, как классно

Такая красивая

Видео просто топ

Вау, Надя! Красивые вещи

Клас

Ну ты выдумщица!

Скриншот комментариев

В "сторис" Надя поделилась несколькими домашними кадрами. На одном из них она красуется в облегающем белом платье миди с внушительным декольте. На другом – позирует у плиты в бордовом худи и готовит аппетитное рагу.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что ранее Надя Дорофеева пожаловалась на резкую смену настроения на карантине.