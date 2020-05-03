Неоновые стрелки и косички: Надя Дорофеева поразила ярким образом из 90-х

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица даже подпись к фото оставила строчками из хита тех времен

Надя Дорофеева не скучает на карантине - ведь она проводит его с любимым мужем Владимиром Дантесом. К тому же, пара живет в частном доме, что позволяет несколько больше свободы, ведь можно дышать свежим воздухом и активно двигаться в собственном дворе. Кроме того, певица не забывает и о своих поклонниках и стала намного активнее с ними общаться - она проводит прямые эфиры со звездными коллегами, учит делать красивый макияж и демонстрирует новые луки. Вероятно, артистка поддалась ностальгии, так как на новом фото в своем Instagram она предстала в ярком молодежном образе из 90-х.

Надя предстала в виде модного подростка тех времен - она заплела много мелких косичек с цветными резинками, на голову надела повязку Gucci, а глаза накрасила неоново-салатовыми стрелками.

В подписи к эффектному кадру Дорофеева оставила строчки из хита группы Руки Вверх "Чужие губы", слегка изменив их.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Сухие губы шепчут тебе

Что ты одна ты одна такая

Чужая стала сама себе", - написала певица.

Поклонники Нади пришли в восторг от такого образа любимой артистки и засыпали ее восхищенными комментариями.

....ну так намажь их чем то

Какая красота

Ты очень красивая

Ты лучшая

Шикарная

Зелёный цвет теперь принадлежит исключительно тебе. БОГИНЯ

Чужие губы тебя целуют

Блин, ну эти косички просто кайф

Надюш, тебе очень идёт зелёный цвет

Уже очень жду причоску после косичек

НАДЮШ, ПРИЧЕСКА ОГОНЬ

БОЖЕ, КАК ТЕБЕ ИДУТ ЭТИ КОСИЧКИ

Косички ооооочень тебе идут

Максимально красивая

Ждем фотку с кудряшками

Это девочка с картинки мне так нравится на волосах ее резинки

Я одна эти строки пропела?))

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, Надя Дорофеева и Владимир Дантес рассказали о ссорах на карантине и жизни на самоизоляции.