С мейком или без? Даша Астафьева показала лицо без макияжа

Даша Астафьева привыкла кружить головы поклонникам - певица и модель часто снимается в очень откровенных фотосессиях, восхищая своими соблазнительными формами. К примеру, недавно звезда поделилась эффектными кадрами со съемки в Исландии, на которых позирует в дерзком красно-черном наряде. При этом в жизни Даша предпочитает удобную одежду, а также не стесняется показывать лицо без "боевого раскраса".

Так, Астафьева опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором запечатлена без макияжа.

34-летняя артистка серьезно смотрит на камеру, а ее волосы слегка начесаны в пышную прическу.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Немного позже Даша выложила фото в той же одежде и с такой же прической, но на этот раз она уже накрашена. Глаза звезда подчеркнула черной подводкой и тушью, а на губы нанесла темно-красную помаду.

"С макияжем или без?" - поинтересовалась певица у поклонников.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Те поспешили заверить артистку, что она прекрасна в любом виде, но все же оставили много комплиментов натуральной красоте Астафьевой.

По-любому ты классная, малыха

Красивая

Даша, яка ви красуня, я просто вами захоплююся МОЛОДЕЦЬ

Шикарно

Девочка огонь

Естественная красотка

Мерлин Монро нашего века, однозначно

Даша, Вы без макияжа очень красивая

Даша,вы красивая и без мейка)

Просто и в тоже время Шикарно

Любой образ идёт, потому-то есть фундаментальная красота

Невероятная

Тебе достаточно только губы накрасить и будет огонь

Вы прекрасны в любом воплощении!! И всегда разная!! Это же круто!!

В любом виде шикарна

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, ранее раскованная Даша Астафьева рассказала о своих предпочтениях в постели.