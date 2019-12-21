С мейком или без? Даша Астафьева показала лицо без макияжа

Певица решила спросить поклонников, как ей лучше - с макияжем или без
Даша Астафьева привыкла кружить головы поклонникам - певица и модель часто снимается в очень откровенных фотосессиях, восхищая своими соблазнительными формами. К примеру, недавно звезда поделилась эффектными кадрами со съемки в Исландии, на которых позирует в дерзком красно-черном наряде. При этом в жизни Даша предпочитает удобную одежду, а также не стесняется показывать лицо без "боевого раскраса".
Так, Астафьева опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором запечатлена без макияжа.
34-летняя артистка серьезно смотрит на камеру, а ее волосы слегка начесаны в пышную прическу.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Немного позже Даша выложила фото в той же одежде и с такой же прической, но на этот раз она уже накрашена. Глаза звезда подчеркнула черной подводкой и тушью, а на губы нанесла темно-красную помаду.
"С макияжем или без?" - поинтересовалась певица у поклонников.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Те поспешили заверить артистку, что она прекрасна в любом виде, но все же оставили много комплиментов натуральной красоте Астафьевой.
Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)
Напомним, ранее раскованная Даша Астафьева рассказала о своих предпочтениях в постели.