З мейком чи без? Даша Астаф'єва показала обличчя без макіяжу

Даша Астаф'єва звикла кружляти голови шанувальникам - співачка і модель часто знімається в дуже відвертих фотосесіях, захоплюючи своїми спокусливими формами. Приміром, нещодавно зірка поділилася ефектними кадрами зі зйомки в Ісландії, на яких позує в зухвалому червоно-чорному вбранні. При цьому в житті Даша віддає перевагу зручному одягу, а також не соромиться показувати обличчя без "бойового розфарбування".

Так, Астаф'єва опублікувала у своєму Instagram новий знімок, на якому зображена без макіяжу.

34-річна артистка серйозно дивиться на камеру, а її волосся злегка начесані в пишну зачіску.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Трохи пізніше Даша виклала фото у тому ж одязі і з такою ж зачіскою, але на цей раз вона вже нафарбована. Очі зірка підкреслила чорною підводкою і тушшю, а на губи нанесла темно-червону помаду.

"З макіяжем чи без?" - поцікавилася співачка у шанувальників.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Ті поспішили запевнити артистку, що вона прекрасна в будь-якому вигляді, але все ж залишили багато компліментів натуральній красі Астаф'євої.

По-любому ти класна, малыха

Красива

Даша, яка ви красуня, я вами захоплююся МОЛОДЕЦЬ

Шикарно

Дівчинка вогонь

Природна красуня

Мерлін Монро нашого століття, однозначно

Даша, Ви без макіяжу дуже красива

Даша,ви красива і без мейк)

Просто і Шикарно

Будь-який образ йде, бо то є фундаментальна краса

Неймовірна

Тобі досить лише губи нафарбувати і буде вогонь

Ви прекрасні в будь-якому втіленні!! І завжди різна!! Це ж круто!!

В будь-якому вигляді шикарна

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, раніше розкута Даша Астаф'єва розповіла про свої уподобання в ліжку.