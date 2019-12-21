З мейком чи без? Даша Астаф'єва показала обличчя без макіяжу

Співачка вирішила запитати шанувальників, як їй краще - з макіяжем або без
Даша Астаф'єва звикла кружляти голови шанувальникам - співачка і модель часто знімається в дуже відвертих фотосесіях, захоплюючи своїми спокусливими формами. Приміром, нещодавно зірка поділилася ефектними кадрами зі зйомки в Ісландії, на яких позує в зухвалому червоно-чорному вбранні. При цьому в житті Даша віддає перевагу зручному одягу, а також не соромиться показувати обличчя без "бойового розфарбування".
Так, Астаф'єва опублікувала у своєму Instagram новий знімок, на якому зображена без макіяжу.
34-річна артистка серйозно дивиться на камеру, а її волосся злегка начесані в пишну зачіску.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Трохи пізніше Даша виклала фото у тому ж одязі і з такою ж зачіскою, але на цей раз вона вже нафарбована. Очі зірка підкреслила чорною підводкою і тушшю, а на губи нанесла темно-червону помаду.
"З макіяжем чи без?" - поцікавилася співачка у шанувальників.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Ті поспішили запевнити артистку, що вона прекрасна в будь-якому вигляді, але все ж залишили багато компліментів натуральній красі Астаф'євої.
Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)
Нагадаємо, раніше розкута Даша Астаф'єва розповіла про свої уподобання в ліжку.