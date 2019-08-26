"Меняйте паркет, MARUV его сожгла": энергичный вог от певицы покорил зрителей

Видео: MARUV и JAY / Вог / Танцы со звездами 2019 (youtube.com)

Новый выпуск теле-шоу "Танці з зірками" на "1+1" начался с жаркой борьбы между звездными парами, которые в этом году задали высокую планку всему сезону. Сильные конкуренты, готовые бороться до конца, уже получили свои первые оценки за выступления и теперь настала очередь поклонникам передачи оценить номера любимчиков, их концертные костюмы и шансы на победу.

Одними из фаворитов и по оценкам строго жури, и по отзывам телезрителей стала пара MARUV-JAY, чей эпатажный танец в стиле вог побил все рейтинги просмотров на Youtube и за первые 12 часов попал в пятерку трендов.

Фото: MARUV и JAY (instagram.com/maruvofficial)

В комментариях подписчики обсудили и пластику знаменитости, которая смогла выполнить самые сложные хореографические задумки и ее смелый и откровенный подарок судьям проекта — белые трусики:

Господа, меняйте паркет MARUV его сожгла к чертям

Я не знаю какой раз я пересматриваю этот шедевр, но мне нравится с каждым разом все больше. Это великолепно

Самые крутые. Победители наши

После этого номера я пошел перекурить... два раза

крутышка! Вчера пересмотрела 5 раз, сегодня уже раза три! Стильно, модно, молодежно агонь!

Крутяк

Машина по уничтожению натуральности

Вообщем, моя мама сказала, что это было офигенно. Я думаю, что этим всё сказано

Как всегда снова взорвала проект, все было круто огненно и латексно, можно закрывать проект, победитель здесь

Моя кошечка

Труселя смутили, но номер понравился

Это просто БОМБА!!! МАРУФ ЛУЧШАЯ!! мурашки по коже

Напомним, ранее MARUV удивила перевоплощением в королеву, правда певица при этом не изменила своему любимому латексному образу, однако добавила изюминку — бриллиантовые слезы.

А еще один костюм эпатажной MARUV захватил все внимание поклонников в соцсетях — певица представала в образе дикой кошки.