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"Меняйте паркет, MARUV его сожгла": энергичный вог от певицы покорил зрителей

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Ролик с выступлением пары MARUV и JAY уже в пятерке трендов Youtube

Видео: MARUV и JAY / Вог / Танцы со звездами 2019 (youtube.com)

Новый выпуск теле-шоу "Танці з зірками" на "1+1" начался с жаркой борьбы между звездными парами, которые в этом году задали высокую планку всему сезону. Сильные конкуренты, готовые бороться до конца, уже получили свои первые оценки за выступления и теперь настала очередь поклонникам передачи оценить номера любимчиков, их концертные костюмы и шансы на победу.

Одними из фаворитов и по оценкам строго жури, и по отзывам телезрителей стала пара MARUV-JAY, чей эпатажный танец в стиле вог побил все рейтинги просмотров на Youtube и за первые 12 часов попал в пятерку трендов.

Фото: MARUV и JAY (instagram.com/maruvofficial)

В комментариях подписчики обсудили и пластику знаменитости, которая смогла выполнить самые сложные хореографические задумки и ее смелый и откровенный подарок судьям проекта — белые трусики:

  • Господа, меняйте паркет MARUV его сожгла к чертям
  • Я не знаю какой раз я пересматриваю этот шедевр, но мне нравится с каждым разом все больше. Это великолепно
  • Самые крутые. Победители наши
  • После этого номера я пошел перекурить... два раза
  • крутышка! Вчера пересмотрела 5 раз, сегодня уже раза три! Стильно, модно, молодежно агонь!
  • Крутяк
  • Машина по уничтожению натуральности
  • Вообщем, моя мама сказала, что это было офигенно. Я думаю, что этим всё сказано
  • Как всегда снова взорвала проект, все было круто огненно и латексно, можно закрывать проект, победитель здесь
  • Моя кошечка
  • Труселя смутили, но номер понравился
  • Это просто БОМБА!!! МАРУФ ЛУЧШАЯ!! мурашки по коже

Напомним, ранее MARUV удивила перевоплощением в королеву, правда певица при этом не изменила своему любимому латексному образу, однако добавила изюминку — бриллиантовые слезы.

А еще один костюм эпатажной MARUV захватил все внимание поклонников в соцсетях — певица представала в образе дикой кошки.

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