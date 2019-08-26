"Міняйте паркет, MARUV його спалила": енергійний вог від співачки підкорив глядачів

Ролик з виступом пари MARUV і JAY вже в п'ятірці трендів Youtube
Відео: MARUV і JAY / Взг / Танці з зірками 2019 (youtube.com)
Новий випуск теле-шоу "Танці з зірками" на "1+1" розпочався з жаркою боротьби між зоряними парами, які в цьому році поставили високу планку всьому сезону. Сильні конкуренти, готові боротися до кінця, вже отримали свої перші оцінки за виступи і тепер настала черга шанувальникам передачі оцінити номери улюбленців, їх концертні костюми і шанси на перемогу.
Одними з фаворитів і за оцінками суворо журі, і за відгуками телеглядачів стала пара MARUV-JAY, чий епатажний танець у стилі вог побив всі рейтинги переглядів на Youtube і за перші 12 годин потрапив у п'ятірку трендів.
В коментарях підписнки обговорили і пластику знаменитості, яка змогла виконати найскладніші хореографічні задумки і її сміливий і відвертий подарунок суддям проекту — білі трусики:
Нагадаємо, раніше MARUV здивувала перевтіленням в королеву, правда співачка при цьому не зрадила своєму коханому латексному образу, проте додала родзинку — діамантові сльози.
А ще один костюм епатажної MARUV захопив всю увагу шанувальників у соцмережах — співачка поставала в образі дикої кішки.