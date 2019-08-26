"Міняйте паркет, MARUV його спалила": енергійний вог від співачки підкорив глядачів

Відео: MARUV і JAY / Взг / Танці з зірками 2019 (youtube.com)

Новий випуск теле-шоу "Танці з зірками" на "1+1" розпочався з жаркою боротьби між зоряними парами, які в цьому році поставили високу планку всьому сезону. Сильні конкуренти, готові боротися до кінця, вже отримали свої перші оцінки за виступи і тепер настала черга шанувальникам передачі оцінити номери улюбленців, їх концертні костюми і шанси на перемогу.

Одними з фаворитів і за оцінками суворо журі, і за відгуками телеглядачів стала пара MARUV-JAY, чий епатажний танець у стилі вог побив всі рейтинги переглядів на Youtube і за перші 12 годин потрапив у п'ятірку трендів.

Фото: MARUV і JAY (instagram.com/maruvofficial)

В коментарях підписнки обговорили і пластику знаменитості, яка змогла виконати найскладніші хореографічні задумки і її сміливий і відвертий подарунок суддям проекту — білі трусики:

Господа, міняйте паркет MARUV його спалила вщент

Я не знаю який раз я переглядаю цей шедевр, але мені подобається з кожним разом все більше. Це чудово

найкрутіші. Переможці наші

Після цього номера я пішов перекурити... два рази

крутишка! Вчора переглянула 5 разів, сьогодні вже три рази! Стильно, модно, молодіжно агонь!

Крутяк

Машина по знищенню натуральності

Вообщем, моя мама сказала, що це було офігенно. Я думаю, що цим все сказано

Як завжди знову підірвала проект, все було круто вогненно і латексно, можна закривати проект, переможець тут

Моя кішечка

Труселя збентежили, але номер сподобався

Це просто БОМБА!!! МАРУФ НАЙКРАЩА!! мурашки по шкірі

Нагадаємо, раніше MARUV здивувала перевтіленням в королеву, правда співачка при цьому не зрадила своєму коханому латексному образу, проте додала родзинку — діамантові сльози.

А ще один костюм епатажної MARUV захопив всю увагу шанувальників у соцмережах — співачка поставала в образі дикої кішки.