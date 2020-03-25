Она не меняется! Виктория Бекхэм восхитила образом соблазнительной бизнес-леди на архивном фото

Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Звезда занимается вопросами обучения на карантине

Виктория Бекхэм, как известно, успевает все. Ей виртуозно удается совмещать массу дел, оставаясь уже много лет идеальной женой, бизнес-вумен и мамой. Поэтому в непростое время карантина она просто не могла остаться в стороне от вопросов организационных. Особенно ее озадачило, как дети будут продолжать учебу, сидя по домам. Чтобы поддержать и успокоить родителей, она решила сделать забавный пост.

Знаменитая бизнес-вумен восхитила поклонников (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Виктория опубликовала архивное фото из офиса, на котором сидит за компьютером в деловом образе. Соблазнительная мини-юбка и строгая рубашка смотрятся на стройном теле звезды просто идеально. Дополняют образ Бекхэм объемная укладка каре, солнцезащитные очки в волосах (отличительная особенность образов тех времен), а также несколько браслетов на запястьях. И самое главное украшение фото – лучезарная улыбка Виктории, которую поклонники всегда буквально «выпрашивают» у экс-перчинки.

Виктория со своим псом (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Команда VB работает из дома. И для тех из нас, у кого есть дети, мы все работаем над графиком занятий в классе. Продолжай улыбаться! Пока это наш новый нормальный уровень, мы сделаем его положительным, все технологии приняты», – написала звезда.

Подписчики звезды буквально взорвали страницу Виктории милыми и восторженными комментариями. К слову, именно улыбка их порадовала больше всего.

Выглядишь лучше, когда ты улыбаешься

Никогда не видел у тебя такой улыбки с тех пор

Это так замечательно, что вы с Дэвидом такой замечательный пример. Вы занимаетесь обучением, креативными занятиями с детьми, что вдохновляет других родителей. Харпер – просто блестящий пример, как можно обучаться дома. Просто молодцы!

Восхитительная улыбка

Твоя улыбка просто восхитительна!

Ты все еще так прекрасна…

Восхитительна

Комментарии к посту звезды (фото: принтскрин instagram.com/victoriabeckham)

Позже Виктория показала еще одно милое фото – с домашним любимцем. В подписи она сделала акцент, как важно заботиться о животных в том числе. «Даже наши питомцы чувствуют себя неуверенно. Давайте уделим время и тому, чтобы показать им свою любовь. Мы любим тебя, Фиг. Что вы делаете, чтобы ваши питомцы чувствовали себя любимыми?», – обратилась к фанатам супруга Дэвида Бекхэма.