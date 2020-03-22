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Виктория Бекхэм восхитила селфи с молодой мамой и поразила схожестью с ней

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.03.2020 - 20:32
Виктория Бекхэм восхитила селфи с молодой мамой и поразила схожестью с ней
Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/VictoriaBeckham)

Дэвид также показал фото с мамой

22 марта в Великобритании празднуют День Матери. И хотя в этой стране также объявлен строгий карантин, однако забывать о самых близких не стоит. Британские селебритис также не остаются в стороне. Поздравления от любимых детей получила и Виктория Бекэм. Отметим, что Вики и Дэвид воспитывают четверых детей! На своей Instagram-страничке Вики очень сентиментально обратилась к подписчикам. В новом посте, который посвящен Дню Матери, Виктория благодарит тех, чьи родственники не остались в стороне и неустанно работают в сфере здравоохранения во время пандемии коронавируса. Также дизайнер поделилась трогательными фото с детьми и мамой!

Дизайнер рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются многие из нас по причине самоизоляции во время вспышки вируса COVID-19. Сам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рекомендовал старшей возрастной группе, в частности, тем, кто родился ранее 1970-х годов, избегать социальных контактов. Он призвал население Великобритании на время прекратить семейные встречи во время праздников — во избежание ускорения распространения коронавируса.

Виктория выложила серию фотографий, которую она посвятила всем матерям и их любимым детям. На титульной фотографии именитая дизайнер позирует в компании своей матери Жаклин Адамс.

Виктория Бекхэм восхитила селфи с молодой мамой и поразила схожестью с ней

Фото: instagram.com/victoriabeckham

На всех остальных снимках Виктория изображена с каждым из своих четырех детей. Интересен тот факт, что фотографии чередуются согласно возрасту детей. То есть поначалу Вики показывает совместное фото с 21-летним Бруклином Бекхэмом. Затем звездная мама позирует с 17-летним Ромео и 15-летним Крузом. На предпоследнем фото — любимица большой семьи Бекхэм, восьмилетняя Харпер-Севен Бекхэм.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Ну а серию фотографий семейной идиллии завершает групповое фото, где Виктория находится в компании своих четырех детей.

Виктория очень трогательно подписала пост, обратившись к своим подписчикам и их семьям:

«Сегодня нам приходится отмечать День Матери очень непривычным способом. Так как многие из нас не могут увидеть своих мам, большинству придется выражать свою любовь и благодарность матерям виртуально. Особенно это касается тех семей, члены которых вынуждены быть на передовой, заботясь о здоровье других. Впредь все мы будем добрыми и заботливыми. Желаю всем вам любви и понимания!».

Говоря, о людях «на передовой» дизайнер имеет ввиду работников Национальной службы Здравоохранения Великобритании (NHS), которые в настоящее время работают круглосуточно, чтобы спасать жизни во время этого беспрецедентного кризиса.

Виктория Бекхэм показала, как ее поздравили дети в День Матери

Также Виктория опубликовала видео, на котором показала, как ее поздравила большая семья. Для любимой мамы дети приготовили большие букеты цветов, открытки и записки, ароматные свечи и даже милые декоративные носочки.

Виктория Бекхэм восхитила селфи с молодой мамой и поразила схожестью с ней

Виктория Бекхэм восхитила селфи с молодой мамой и поразила схожестью с ней

Фото: instagram.com/davidbeckham

А вот Дэвид Бэкхем на своей страничке показал не только фото с женой, но и мамой Сандрой. А на одном из фото экс-футболист позирует и со своей мамой и с мамой Виктории.

«Счастливого Дня Матери, самые удивительные мамы! Мы так сильно вас любим! Так грустно, что мы не можем быть вместе сегодня. Но хочу, чтобы вы знали, как сильно мы скучаем и любим вас», — трогательно подписал серию фото Дэвид.

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