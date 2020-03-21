Милый надзиратель: Виктория Бекхэм растрогала домашним видео с 8-летней дочкой и собакой Фиг

Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/VictoriaBeckham)

Виктория показывает, как проходит ее домашний карантин

Дизайнер Виктория Бекхэм продолжает оставаться дома на карантине из-за коронавируса. Отметим, что семья Бекхэмов присоединились к всемирному флешмобу «Я остаюсь дома» с целью остановить распространение опасной болезни. К счастью, Вики не забывает о своих подписчиках и показывает им «хроники карантина». Недавно Виктория обратилась к своим подписчикам в Instagram-сториз. Дизайнер подтвердила, что в настоящее время она с семьей находится в самоизоляции в живописной деревне Котсуолд (Cotswold Hills), которая расположена в западной части центральной Англии, графство Оксфордшир. У известного дизайнера отличное настроение, так как она проводит время вместе со своими детьми и домашними питомцами.

На видео попала одна из собак по кличке Фиг (на англ. Fig). «О, привет, Фиг! Ты что здесь делаешь? Смотришь как Харпер делает свою домашнюю работу?» — обращается к любимчику Виктория.

Виктория Бекхэм умилила трогательными видео со своей собакой по кличке Фиг (Fig). Пёсик также переживает изоляцию в связи с карантином из-за коронавируса)) #VictoriaBeckham #coronavirus #COVID #COVID19 pic.twitter.com/60Raj36gXJ — MyGlamWish (@glam_wish) March 21, 2020

Видео: twitter.com/glam_wish

«Милый надзиратель», — добавила забавную подпись к посту Виктория, с любовью описывая своего чёрного кокер-спаниеля. Супруга Дэвида Бекхэма отметила, что их домашний любимец улегся на ее кровать, «забыв» свое место. Похоже, что собаке намного комфортнее на белоснежных простынях и мягких одеялах. И покидать насиженное место Фиг точно не собирается.

Видео: twitter.com/glam_wish

Судя по всему, восьмилетняя дочь Виктории Бекхэм увлеклась домашним обучением на карантине, как и многие другие дети в Великобритании. Дети вынуждены учиться на дому по причине всеобщего карантина связанного с вирусом COVID-19. Харпер-Севен Бекхэм также попала в сториз к своей звездной маме. Девочка мило обнимает собаку, лежа с ней рядом на кровати.

Виктория и Дэвид Бекхемы в течение последних нескольких дней уже неоднократно обращались к своим подписчикам. Звездная пара обращает внимание на пандемию короновируса в мире. Супруги через свои соцсети призывают миллионы фоловеров, по возможности, оставаться дома и следовать указаниям официальных служб здравоохранения.

Так, Дэвид в своём Instagram поделился фотографией, где он позирует с розовым листиком бумаги, на котором он написал: «Я остаюсь дома ради Виктории и моих детей. #IStayAtHomeFor»

Фото: instagram.com/davidbeckham

В настоящее время хештег #IStayAtHomeFor («Я остаюсь дома ради…») используется в социальных сетях, чтобы побудить пользователей к самоизоляции. Таким образом экс-футболист, муж Виктории призывает своих читателей к попытке остановить распространение опасного вируса.

Под своим постом Дэвид написал: «Я остаюсь дома ради Виктории и наших детей, включая Круза (15 летнего сына Дэвида), который влез на эту фотографию. Давайте прекратим распространение коронавируса вместе! Поделитесь своей фотографией с хэштегом #IStayAtHomeFor и отметьте шестерых своих друзей, попросив их сделать тоже самое!»

Дэвид, в свою очередь, отметил шесть своих довольно известных друзей, включая его старшего сына Бруклина Бекхэма, знаменитого шеф-повара Гордона Рамзи и актера Джеймса Кимберли Кордена.

Виктория также попросила своих поклонников оставаться в безопасности в эти неопределенные времена, написав в Instagram: «Всё кажется странным и неопределенным с COVID-19. Мои мысли всегда были со всеми вами – моими друзьями и вашими близкими».