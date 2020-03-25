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Вона не змінюється! Вікторія Бекхем захопила образом спокусливої бізнес-леді на архівному фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.03.2020 - 18:34
Вона не змінюється! Вікторія Бекхем захопила образом спокусливої бізнес-леді на архівному фото
Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Зірка займається питаннями навчання на карантині

Вікторія Бекхем, як відомо, встигає все. Їй віртуозно вдається поєднувати масу справ, залишаючись вже багато років ідеальною дружиною, бізнес-вумен і мамою. У непростий час карантину, вона просто не могла залишитися осторонь від організаційних питань. Особливо її спантеличило, як діти будуть продовжувати навчання, сидячи по домівках. Щоб підтримати і заспокоїти батьків, вона вирішила зробити кумедний пост.

Вона не змінюється! Вікторія Бекхем захопила образом спокусливої бізнес-леді на архівному фото

Знаменита бізнес-вумен захопила прихильників (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія опублікувала архівне фото з офісу, на якому сидить за комп'ютером у діловому образі. Спокуслива міні-спідниця і сувора сорочка виглядають на стрункому тілі зірки просто ідеально. Доповнюють образ Бекхем об'ємна зачіска каре, сонцезахисні окуляри в волоссі (відмітна особливість образів тих часів), а також кілька браслетів на зап'ястях. І найголовніша прикраса фото – промениста посмішка Вікторії, яку шанувальники завжди буквально просять у екс-перчинки.

Вона не змінюється! Вікторія Бекхем захопила образом спокусливої бізнес-леді на архівному фото

Вікторія зі своїм псом (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Команда VB працює з дому. І для тих з нас, у кого є діти, ми всі працюємо над графіком занять у класі. Продовжуй посміхатися! Поки це наш новий нормальний рівень, ми зробимо його позитивним, всі технології прийняті», – написала зірка.

Фоловери зірки буквально підірвали сторінку Вікторії милими і захопленими коментарями. До речі, саме посмішка їх порадувала найбільше.

  • Виглядаєш краще, коли ти посміхаєшся
  • Ніколи не бачив у тебе такої посмішки з тих пір
  • Це так чудово, що ви з Девідом такий чудовий приклад. Ви займаєтеся навчанням, креативними заняттями з дітьми, що надихає інших батьків. Харпер – просто блискучий приклад, як можна навчатися вдома. Просто молодці!
  • Чудова посмішка
  • Твоя посмішка просто чудова!
  • Ти все ще прекрасна...
  • Прекрасна

Вона не змінюється! Вікторія Бекхем захопила образом спокусливої бізнес-леді на архівному фото

Вона не змінюється! Вікторія Бекхем захопила образом спокусливої бізнес-леді на архівному фотоВона не змінюється! Вікторія Бекхем захопила образом спокусливої бізнес-леді на архівному фотоВона не змінюється! Вікторія Бекхем захопила образом спокусливої бізнес-леді на архівному фотоВона не змінюється! Вікторія Бекхем захопила образом спокусливої бізнес-леді на архівному фото

Коментарі до посту зірки (фото: прінтскрін instagram.com/victoriabeckham)

Пізніше Вікторія показала ще одне миле фото – з домашнім улюбленцем. У підписі вона зробила акцент, як важливо піклуватися про тварин в тому числі. «Навіть наші вихованці відчувають себе невпевнено. Давайте приділимо час і того, щоб показати їм свою любов. Ми любимо тебе, Фіг. Що ви робите, щоб ваші вихованці відчували себе потрібними?», – звернулася до фанатів дружина Девіда Бекхема.

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