Она не меняется! 46-летняя Виктория Бекхэм поразила сеть молодым внешним видом

Звезда выпустила косметическую новинку
Виктория Бекхэм представила новинку своей косметической линии Victoria Beckham Beauty – каял. Продемонстрировать продукт многодетная мама, как всегда, решила на собственном примере. Звезда опубликовала селфи в личном микроблоге, на котором предстала в кэжуал-образе и с легким макияжем. Черный наряд подчеркнул и без того стройное тело Виктории, а также акцентировал на золотистом оттенке кожи. «Так счастлива, что новый лайнер Kajal уже здесь! Нанесла его вчера и просто влюбилась @victoriabeckhambeauty! Поцелуи», – написала знаменитая красавица.
Поклонники в ответ засыпали супругу Дэвида Бекхэма восторженными комментариями. Они удивляются, как может звезда совершенно не меняться уже много лет. Также отмечая красоту своей любимой знаменитости.
Комментарии к посту (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Напомним, Виктория считается в сети одной из самых неулыбчивых знаменитостей. Якобы признанная икона стиля чаще всего фотографируется с серьезным лицом, по мнению фолловеров. Они регулярно пишут ей подобные комментарии, к которым сама Виктория уже стала относиться с юмором. Недавно она записала ответы на самые распространенные вопросы о себе. И на первый – как бы она себя описала – она сказала: «Женщина, которая никогда не улыбается» и тут же засмеялась.
Такое же нелестное прозвище в свое время получила еще одна звезда – модель, признанная самой красивой девушкой в мире, Белла Хадид. Но сейчас она удачно изменила ситуацию – редкое фото младшей из знаменитых сестер не сопровождается широкой улыбкой. Так что придраться хейтерам больше не к чему.