Вона не змінюється! 46-річна Вікторія Бекхем вразила мережу молодим зовнішнім виглядом

Зірка випустила косметичну новинку
Вікторія Бекхем представила новинку своєї косметичної лінії Victoria Beckham Beauty – каял. Продемонструвати продукт багатодітна мама, як завжди, вирішила на власному прикладі. Зірка опублікувала селфів особистому мікроблозі, на якому постала в кежуал-образі і з легким макіяжем. Чорне вбрання підкреслило і без того струнке тіло Вікторії, а також акцентувало на золотистому відтінку шкіри. «Така щаслива, що новий лайнер Kajal вже тут! Нанесла його вчора і просто закохалася @victoriabeckhambeauty! Поцілунки», – написала знаменита красуня.
Шанувальники у відповідь засипали дружину Девіда Бекхема захопленими коментарями. Вони дивуються, як може зірка зовсім не змінюватися вже багато років. Також відзначаючи красу своєї улюбленої знаменитості.
Коментарі до посту (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Нагадаємо, Вікторія вважається в мережі особистістю, що не дуже часто посміхається. Нібито визнана ікона стилю найчастіше фотографується з серйозним обличчям, на думку фоловерів. Вони регулярно пишуть їй подібні коментарі, до яких сама Вікторія вже стала ставитися з гумором. Нещодавно вона записала відповіді на найпоширеніші запитання про себе. І на перший – як би вона себе описала – вона сказала: «Жінка, яка ніколи не посміхається» і тут же засміялася.
Таке ж невтішне прізвисько свого часу отримала ще одна зірка – модель, визнана найкрасивішою дівчиною в світі, Белла Хадід. Але зараз вона вдало змінила ситуацію – рідкісне фото молодшої із знаменитих сестер не супроводжується широкою посмішкою. Так що причепитися хейтерам більше не до чого.