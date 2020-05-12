Вона не змінюється! 46-річна Вікторія Бекхем вразила мережу молодим зовнішнім виглядом

Вікторія Бекхем представила новинку своєї косметичної лінії Victoria Beckham Beauty – каял. Продемонструвати продукт багатодітна мама, як завжди, вирішила на власному прикладі. Зірка опублікувала селфів особистому мікроблозі, на якому постала в кежуал-образі і з легким макіяжем. Чорне вбрання підкреслило і без того струнке тіло Вікторії, а також акцентувало на золотистому відтінку шкіри. «Така щаслива, що новий лайнер Kajal вже тут! Нанесла його вчора і просто закохалася @victoriabeckhambeauty! Поцілунки», – написала знаменита красуня.

Вікторія підкорила мережу (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Шанувальники у відповідь засипали дружину Девіда Бекхема захопленими коментарями. Вони дивуються, як може зірка зовсім не змінюватися вже багато років. Також відзначаючи красу своєї улюбленої знаменитості.

Красива

Сильна і прекрасна жінка

Чудова леді, всередині і зовні

Красуня

Краса

Ідеал

Ти так свіжа

Ти ніколи не старієш. Завжди виглядаєш дивно

Дуже ніжно на карих очах. Твої вії виглядають божественно

Твої вії дивні. Вони натуральні?

Ах, ти виглядаєш чудово! Просто на 18. Не можу дочекатися, щоб спробувати це

Просто хотіла сказати, що ти виглядаєш набагато щасливішою останнім часом і приємно бачити, що ти посміхаєшся. Ти виглядаєш красивіше...

Коментарі до посту (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія не змінюється (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, Вікторія вважається в мережі особистістю, що не дуже часто посміхається. Нібито визнана ікона стилю найчастіше фотографується з серйозним обличчям, на думку фоловерів. Вони регулярно пишуть їй подібні коментарі, до яких сама Вікторія вже стала ставитися з гумором. Нещодавно вона записала відповіді на найпоширеніші запитання про себе. І на перший – як би вона себе описала – вона сказала: «Жінка, яка ніколи не посміхається» і тут же засміялася.

Таке ж невтішне прізвисько свого часу отримала ще одна зірка – модель, визнана найкрасивішою дівчиною в світі, Белла Хадід. Але зараз вона вдало змінила ситуацію – рідкісне фото молодшої із знаменитих сестер не супроводжується широкою посмішкою. Так що причепитися хейтерам більше не до чого.