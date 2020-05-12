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Вона не змінюється! 46-річна Вікторія Бекхем вразила мережу молодим зовнішнім виглядом

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Зірка випустила косметичну новинку

Вікторія Бекхем представила новинку своєї косметичної лінії Victoria Beckham Beauty – каял. Продемонструвати продукт багатодітна мама, як завжди, вирішила на власному прикладі. Зірка опублікувала селфів особистому мікроблозі, на якому постала в кежуал-образі і з легким макіяжем. Чорне вбрання підкреслило і без того струнке тіло Вікторії, а також акцентувало на золотистому відтінку шкіри. «Така щаслива, що новий лайнер Kajal вже тут! Нанесла його вчора і просто закохалася @victoriabeckhambeauty! Поцілунки», – написала знаменита красуня.

Вікторія підкорила мережу (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Шанувальники у відповідь засипали дружину Девіда Бекхема захопленими коментарями. Вони дивуються, як може зірка зовсім не змінюватися вже багато років. Також відзначаючи красу своєї улюбленої знаменитості.

  • Красива
  • Сильна і прекрасна жінка
  • Чудова леді, всередині і зовні
  • Красуня
  • Краса
  • Ідеал
  • Ти так свіжа
  • Ти ніколи не старієш. Завжди виглядаєш дивно
  • Дуже ніжно на карих очах. Твої вії виглядають божественно
  • Твої вії дивні. Вони натуральні?
  • Ах, ти виглядаєш чудово! Просто на 18. Не можу дочекатися, щоб спробувати це
  • Просто хотіла сказати, що ти виглядаєш набагато щасливішою останнім часом і приємно бачити, що ти посміхаєшся. Ти виглядаєш красивіше...

Коментарі до посту (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія не змінюється (фото: instagram.com/victoriabeckham)

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Нагадаємо, Вікторія вважається в мережі особистістю, що не дуже часто посміхається. Нібито визнана ікона стилю найчастіше фотографується з серйозним обличчям, на думку фоловерів. Вони регулярно пишуть їй подібні коментарі, до яких сама Вікторія вже стала ставитися з гумором. Нещодавно вона записала відповіді на найпоширеніші запитання про себе. І на перший – як би вона себе описала – вона сказала: «Жінка, яка ніколи не посміхається» і тут же засміялася.

Таке ж невтішне прізвисько свого часу отримала ще одна зірка – модель, визнана найкрасивішою дівчиною в світі, Белла Хадід. Але зараз вона вдало змінила ситуацію – рідкісне фото молодшої із знаменитих сестер не супроводжується широкою посмішкою. Так що причепитися хейтерам більше не до чого.