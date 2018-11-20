"Меня спасала музыка": Джамала рассказала, как победила послеродовую депрессию

Фото: Джамала (facebook com/jamalaofficial)

Певица призналась, что могла бы оставить сцену ради ребенка

Известная украинская певица Джамала, которая недавно трогательно спела для лидера крымских татар, призналась, что после рождения сына у нее была послеродовая депрессия. О том, как она смогла ее победить, певица рассказала в интервью для "Крым. Реалии".

Джамала сообщила, что после рождения ребенка она признала, что послеродовая депрессия существует и рассказала, что справиться с ней ей помогла музыка.

"Я уверена, что послеродовая депрессия есть. Я переписывалась в этот момент в Инстаграме, в мессенджере с женщинами, которые в этот период родили, они мне рассказывали свое настроение, и я иногда закрывала переписку, чтобы не перенимать их настроение. И какая-то грусть-тоска находила. Меня спасала музыка", - рассказала Джамала.

Певица отметила, что в декрете она пробыла совсем недолго – две недели и призналась, что появление кого-либо в доме в этот период, ее настораживало.

"Мне было настолько классно. Все организовала. Тут у меня пеленальный столик, тут кроватка, тут я качаю, тут я сплю, тут кормлю. Я как-то себе все удобно сделала, что появление любого человека в доме, даже если кто-то заходил в гости из близких, меня это настораживало. В общем, была полная синхронизация. Мне нравится это слово, оно четко отображает, насколько мы с сыном были в единении", - рассказала певица и добавила, что если бы этот период продлился дольше, то ей бы пришлось попрощаться со сценой.

"Но мне кажется, что если меня так оставить чуток, то я бы уже сказала "пока". Например, известная певица Лорин Хилл. После того, как родила ребенка, она закончила сольную карьеру, сказала, что ей дома с ребенком прикольно. И я вот ощутила кайф", - отметила Джамала.

Кстати, ранее мы писали о том, что Джамала удивила непривычным образом.

А также рассказывали о том, что Джамала показала трогательное фото своего сыночка Эмир-Рахмана.

Видео: РБК-Украина