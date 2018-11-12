"Украинская Леди Гага": Джамала удивила непривычным образом

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники сравнили любимицу с американской поп-звездой

Джамала, которая озвучила героиню диснеевского мультика и поразила внешней схожестью с ней, на этот раз удивила своих поклонников очередным экспериментов со своей яркой внешностью.

Так, на своей instagram-страничке Джамала опубликовала снимок, на котором решительно смотрит на зрителя. При этом украинская исполнительница позирует с длинными волосами, хотя обычно у нее волосы средней длины — Джамала просто примерила парик.

Яркая Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики певицы, тем не менее, высоко оценили ее непривычное появление. Некоторые даже отметили, что она похожа на знаменитую американскую исполнительницу Леди Гагу.

"Украинская Леди Гага. Джамала, вы выглядите потрясающе", — отмечает ashley.westinghouse.

"На цьому фото ви схожі на О. Фрeймут", — неожиданно отметила lyudmila_djus.

"Когда сказали, что тебе не идет новая прическа", — улыбается jamaladinovaa, имея в виду решительный вид певицы.

"Коли хтось сказав, що новий альбом не шедевр", — подыгрывает pharaoh_ramon.

"Семки есть? А если найду?" — также смеется chizhik_dmitrij.

"Неожиданно, но очень классно", — подчеркивает yulianekrutenko.

"Класное фото", — отмечает marishka.k.14.10.97.

"Очень выразительно", — пишет _eva_love_music_

"Прекрасная", — восхищается dmitry_mochko.

Стильная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

К слову, Джамале не привыкать "шокировать" своих поклонников неожиданной сменой имиджа. Ранее на шоу Танцы со звездами 2018 певица внезапно стала блондинкой с короткой стрижкой. Тогда образ Джамалы разделил ее фанов буквально на два лагеря: кто-то высоко оценил смелый эксперимент своей любимицы, некоторые же отметили, что ей такой цвет волос не к лицу.

Также напомним, ранее Джамала похвасталась очень важным достижением своего первенца Эмир-Рахмана, которому ровно год. Малыш уже стоит на ножках!

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