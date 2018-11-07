"Уже стоит": Джамала показала трогательное фото своего сыночка Эмир-Рахмана

Поклонники Джамалы поздравили ее с важным достижением малыша
Джамала, которая недавно поразила поклонников резкой сменой имиджа, поделилась новым снимком своего сыночка Эмир-Рахмана Сулейманова, которому в ноябре этого года уже исполниться ровно год. При этом фото вызвало умиление и целую волну позитивных эмоций у instagram-подписчиков певицы.
На опубликованном снимке малыш повернут спиной к "зрителю" (Джамала пока что не показывает лица своего сыночка). При этом крошка уже стоит на ногах, опираясь об окно.
"У каждого человека должно быть свое окно", — забавно подписала милый снимок Джамала.
Сын Джамалы — Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Многие подписчики также заметили важную деталь и поздравили Джамалу, ведь ее сыночек уже научился стоять на ножках.
"Уже стоит", — восхищается dasha.penkovaa.
"Бозээээ, уже стоит! Как быстро растут чужие детки", — замечает jamaladinovaa.
"Хороший человечек!! Хорошо, что у него есть свое окно, свой взгляд на мир, и прекрасные родители", — улыбается lana_www.
"Він вже такий великий?!" — приятно удивляется marutviktoriia.
"Уже стоит? Я вас поздравляю!" — также отмечает tatianastarodubets4729.
"Здоровья Вашему малышу!" — желает chump_chump.teether.
"Окно в мир. Пупс бесподобен", — восхищается art_oksana_mysak.
"Уже встает) Машаллах", — пишет zazzyoung.
Отметим, что первенец Джамалы родился в конце ноября 2017 года. Тогда счастливая мама трогательно сообщила своим поклонникам: "Моя лучшая песня". При этом весной 2017 Джамала также официально вышла замуж за любимого — бизнесмена Сеит-Бекира Сулейманова. Свадьбу пара сыграла в крымско-татарском стиле, соблюдая важные традиции.
Джмала с мужем и сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, ранее Джамала попробовала себя в непривычной роли, озвучив одну из героинь нового диснеевского мультфильма "Ральф против интернета". Однако интересно то, что героиня мультика удивительно похожа на Джамалу. Многие подписчики даже предположили, что мультгероя рисовали с украинской исполнительницы.
Отметим, что Джамала недавно презентовала долгожданный клип с интригующим сюжетом на свою англоязычную песню "The Great Pretender". К слову, видеоработа была снята в Берлине.
Джамала впервые стала мамой (видео: РБК-Украина)