"Уже стоит": Джамала показала трогательное фото своего сыночка Эмир-Рахмана

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники Джамалы поздравили ее с важным достижением малыша

Джамала, которая недавно поразила поклонников резкой сменой имиджа, поделилась новым снимком своего сыночка Эмир-Рахмана Сулейманова, которому в ноябре этого года уже исполниться ровно год. При этом фото вызвало умиление и целую волну позитивных эмоций у instagram-подписчиков певицы.

На опубликованном снимке малыш повернут спиной к "зрителю" (Джамала пока что не показывает лица своего сыночка). При этом крошка уже стоит на ногах, опираясь об окно.

"У каждого человека должно быть свое окно", — забавно подписала милый снимок Джамала.

Сын Джамалы — Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Многие подписчики также заметили важную деталь и поздравили Джамалу, ведь ее сыночек уже научился стоять на ножках.

"Уже стоит", — восхищается dasha.penkovaa.

"Бозээээ, уже стоит! Как быстро растут чужие детки", — замечает jamaladinovaa.

"Хороший человечек!! Хорошо, что у него есть свое окно, свой взгляд на мир, и прекрасные родители", — улыбается lana_www.

"Він вже такий великий?!" — приятно удивляется marutviktoriia.

"Уже стоит? Я вас поздравляю!" — также отмечает tatianastarodubets4729.

"Здоровья Вашему малышу!" — желает chump_chump.teether.

"Окно в мир. Пупс бесподобен", — восхищается art_oksana_mysak.

"Уже встает) Машаллах", — пишет zazzyoung.

Отметим, что первенец Джамалы родился в конце ноября 2017 года. Тогда счастливая мама трогательно сообщила своим поклонникам: "Моя лучшая песня". При этом весной 2017 Джамала также официально вышла замуж за любимого — бизнесмена Сеит-Бекира Сулейманова. Свадьбу пара сыграла в крымско-татарском стиле, соблюдая важные традиции.

Джмала с мужем и сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала попробовала себя в непривычной роли, озвучив одну из героинь нового диснеевского мультфильма "Ральф против интернета". Однако интересно то, что героиня мультика удивительно похожа на Джамалу. Многие подписчики даже предположили, что мультгероя рисовали с украинской исполнительницы.

Отметим, что Джамала недавно презентовала долгожданный клип с интригующим сюжетом на свою англоязычную песню "The Great Pretender". К слову, видеоработа была снята в Берлине.

Джамала впервые стала мамой (видео: РБК-Украина)