"Мене рятувала музика": Джамала розповіла, як поборола післяпологову депресію

Фото: Джамала (facebook com/jamalaofficial)

Співачка зізналася, що могла б залишити сцену заради дитини

Відома українська співачка Джамала, яка нещодавно зворушливо заспівала для лідера кримських татар, зізналася, що після народження сина у неї була післяпологова депресія. Про те, як вона змогла її перемогти, співачка розповіла в інтерв'ю для "Крим. Реалії".

Джамала повідомила, що після народження дитини вона визнала, що післяродова депресія існує і розповіла, що впоратися з нею їй допомогла музика.

"Я впевнена, що післяпологова депресія є. Я листувалася в цей момент в Инстаграмі, в месенджері з жінками, які в цей період народили, вони мені розповідали свій настрій, і я іноді закривала листування, щоб не переймати їхній настрій. І якийсь смуток-туга находила. Мене рятувала музика", - розповіла Джамала.

Співачка зазначила, що в декреті вона пробула зовсім недовго – два тижні і зізналася, що поява кого-небудь у будинку в цей період, її насторожувала.

"Мені було настільки класно. Все організувала. Тут у мене пеленальний столик, тут ліжечко, тут я качаю, тут я сплю, тут годую. Я якось собі все зручно зробила, що поява будь-якої людини в будинку, навіть якщо хтось заходив у гості з близьких, мене це насторожувало. Загалом, була повна синхронізація. Мені подобається це слово, воно чітко відображає, наскільки ми з сином були в єднанні", - розповіла співачка і додала, що якби цей період тривав довше, то їй би довелося попрощатися зі сценою.

"Але мені здається, що якщо мене так залишити трохи, то я б вже сказала "пока". Наприклад, відома співачка Лорін Хілл. Після того, як народила дитину, вона закінчила сольну кар'єру, сказала, що їй вдома з дитиною прикольно. От і я відчула кайф", - зазначила Джамала.

До речі, раніше ми писали про те, що Джамала здивувала незвичним образом.

А також розповідали про те, що Джамала показала зворушливе фото свого синочка Емір-Рахмана.

Відео: РБК-Україна