"Меня разрывает на части от этого варварства": Пьер Ришар осудил агрессию против Украины

"Меня разрывает на части от того, как российская армия вторглась в Украину, и "вторглась" – это слабо сказано. Это вторжение, которое превратилось в массовые убийства. Я бы даже сказал, в варварство, настолько, что я уверен, нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей. Это просто чудовищно", - сказал Пьер Ришар.

Он добавил, что в ужасе от кадров с многочисленными убитыми людьми в разрушенных городах. Французский актер один из немногих, кто помнит ужасы Второй мировой войны – Ришар пережил ее в детстве.

Также Пьер Ришар поддержал Украину и украинцев и признался, что восхищается нашей силой духа.

"Я много думаю о вас, о вашем народе, о вашем президенте, я высоко ценю их смелость, их дух противостояния, их самоотверженность, я их высоко ценю, я ими восхищаюсь, вот что я хотел вам сказать. Я не теряю надежды, что это все закончится как можно скорее, так как продолжать это просто омерзительно", - сказал знаменитый артист.

Пьер Ришар поддержал Украину