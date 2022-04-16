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"Меня разрывает на части от этого варварства": Пьер Ришар осудил агрессию против Украины

Фото: Пьер Ришар (pierre-richard.fr)
Автор: Анна Шиканова

Знаменитый французский актер Пьер Ришар записал видеообращение, в котором осудил российскую агрессию против Украины. Он назвал действия военных РФ омерзительными и вторжение - варварством.

87-летний актер Пьер Ришар признался, что его шокирует то, что сейчас происходит. Он смотрит новости ежедневно и очень надеется на скорейшее окончание войны, которую считает омерзительной.

"Меня разрывает на части от того, как российская армия вторглась в Украину, и "вторглась" – это слабо сказано. Это вторжение, которое превратилось в массовые убийства. Я бы даже сказал, в варварство, настолько, что я уверен, нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей. Это просто чудовищно", - сказал Пьер Ришар.

Он добавил, что в ужасе от кадров с многочисленными убитыми людьми в разрушенных городах. Французский актер один из немногих, кто помнит ужасы Второй мировой войны – Ришар пережил ее в детстве.

Также Пьер Ришар поддержал Украину и украинцев и признался, что восхищается нашей силой духа.

"Я много думаю о вас, о вашем народе, о вашем президенте, я высоко ценю их смелость, их дух противостояния, их самоотверженность, я их высоко ценю, я ими восхищаюсь, вот что я хотел вам сказать. Я не теряю надежды, что это все закончится как можно скорее, так как продолжать это просто омерзительно", - сказал знаменитый артист.

Пьер Ришар поддержал Украину

Напомним, ранее мы писали о том, что еще в 2016 году Пьер Ришар отказался выступать перед россиянами в оккупированном Крыму, чтобы сохранить возможность посещать Украину.

А также мы сообщали, что ранее Украину поддержал Арнольд Шварценеггер.

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звезды шоу-бизнесаПьер Ришар