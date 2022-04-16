"Мене розриває на частини від цього варварства": П'єр Рішар засудив агресію проти України

"Мене розриває на частини від того, як російська армія вторглася в Україну, і "вторглася" – це слабо сказано. Це вторгнення, яке перетворилося на масові вбивства. Я б навіть сказав, у варварство, настільки, що я впевнений, немає нічого, що могло б виправдати вбивства жінок, дітей і мирних жителів. Це просто жахливо", - сказав П'єр Рішар.

Він додав, що в жаху від кадрів з численними вбитими людьми в зруйнованих містах. Французький актор один з небагатьох, хто пам'ятає жахи Другої світової війни – Рішар пережив її в дитинстві.

Також П'єр Рішар підтримав Україну та українців і зізнався, що захоплюється нашою силою духу.

"Я багато думаю про вас, про ваш народ, про вашого президента, я високо ціную їх сміливість, їх дух протистояння, їх самовідданість, я їх високо ціную, я ними захоплююся, ось що я хотів вам сказати. Я не втрачаю надії, що це все закінчиться якомога швидше, бо продовжувати це просто огидно", - сказав знаменитий артист.

П'єр Рішар підтримав Україну