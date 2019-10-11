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От меня бы папа отказался: MELOVIN сделал неожиданное признание об алкоголе

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.10.2019 - 11:42
От меня бы папа отказался: MELOVIN сделал неожиданное признание об алкоголе
MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

По словам артиста, он всегда привозит из родной Одессы вино

Певец MELOVIN ранее прокомментировал попадание в список самых красивых мужских лиц 2019 года. При этом украинский исполнитель был весьма самокритичен. По словам Константина Бочарова, он не считает себя самым красивым! После последовало еще одно забавное признание артиста. На этот раз – по поводу его отношения к алкоголю. MELOVIN (22 года) отметил, что достаточно холоден к алкогольным напиткам. При этом его отец делает домашнее вино. Так, Бочаров за кулисами концерта "Музыкальная платформа" (который канал "Украина" покажет 12 октября в 23:00), рассказал, позволяет ли себе алкоголь и без чего не выезжает из родной Одессы.

По словам артиста, иногда он позволяет себе попробовать что-то новое:

"Вот буквально перед концертом меня угостили саке. На вкус этот напиток не крепкий, но я выпил совсем немножко. А вот запах… словно тряпки повыжимали", – поделился MELOVIN за кулисами "Музыкальной платформы".

Кроме того, певец признался, что предпочитает классические напитки:

"Я могу выпить бокал вина с командой, или с родителями. Вообще предпочитаю белое сухое вино, но папа у меня делает исключительно красное. Поэтому, когда я дома, то оказываюсь на линии огня – или белое, или красное. Конечно, я привожу с собой из Одессы домашнее вино – кем бы я был? Да от меня бы папа отказался!".

От меня бы папа отказался: MELOVIN сделал неожиданное признание об алкоголе

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Также на "Музыкальной платформе" зажгут популярные украинские артисты – Олег Винник, Alyosha, Сергей Бабкин, Алина Гросу, Tayanna, ALEKSEEV, Александр Пономарев, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, JERRY HEIL и др.

Напомним, ранее Екатерина Кухар, ОNUKA и MELOVIN откровенно рассказали о первых поцелуях. "Это был тот самый первый поцелуй, такой прямо прикольный", – с улыбкой вспоминает MELOVIN.

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Новости Украины певецMELOVIN
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