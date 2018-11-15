"Я какой-то мазохист": MELOVIN высказался о предательстве близкого человека

MELOVIN. Фото: Пресс-служба

Украинский певец рассказал об автобиографической песне

Представитель Украины на Евровидении 2018 MELOVIN (Констя Бочаров) рассказал о своей новой песне "З тобою, зі мною, і годі", которая является для него слишком личной.

Артист признался "КП" в Украине", что он пережил предательство близкого человека год назад и эта история повторилась с ним снова. Об этом он и хотел поделиться с поклонниками через премьерную композицию.

"Какой-то отрывок я написал год назад, но закончил ее только сейчас. Год назад меня предал близкий человек, я написал заготовку, но эмоционально не был готов ее выпускать. Сейчас произошла подобная ситуация, и я решил, что все-таки нужно вылить то, что таится в укромных уголках моей внутренней вселенной", - рассказал MELOVIN.

Кроме того, певец отметил, что ему тяжело исполнять эту песню на концертах, так как она "безумно болезненная".

"У меня постоянно текут слезы. Мне кажется, непроизвольно. Я в музыкальном плане какой-то мазохист - мне важно снова и снова проживать один и тот же момент. Тогда, через какой-то промежуток времени, история меняется по смыслу", - добавил Константин.

Предлагаем вам послушать трек "З тобою, зі мною, і годі":

Напомним, ранее MELOVIN рассказал о "золотом" хобби.

Как сообщалось, ранее MELOVIN рассказал о том, как участие в международном певческом конкурсе Евровидение 2018 повлияло на его заработок.

Также мы писали о том, что MELOVIN в конце августа презентовал в сети свою новую англоязычную композицию "That’s Your Role" ("Это твоя роль"), в которой певец немного отошел от своего привычного стиля.

MELOVIN. Путь к победе