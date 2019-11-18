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Меня этого лишили: Елена Зеленская откровенно рассказала об изменениях в жизни в статусе первой леди

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.11.2019 - 14:26
Меня этого лишили: Елена Зеленская откровенно рассказала об изменениях в жизни в статусе первой леди
Елена Зеленская с мужем и детьми для Vogue (фото: vogue.ua)

Елена Зеленская сделала откровенное признание

Елена Зеленская недавно украсила новую обложку украинского Vogue. В декабрьском выпуске можно найти не только стильную съемку, в которой приняли участие также супруг Елены, президент Украины Владмир Зеленский и их дети, но и откровенное интервью первой леди. Знаменитому глянцу Елена рассказала о жизни в новом статусе, о том, как готовится к светским выходам и какое значение имеет для нее мода. Не обошли стороной и тему семьи и детей.

Меня этого лишили: Елена Зеленская откровенно рассказала об изменениях в жизни в статусе первой ледиЕлена Зеленская для Vogue (фото: vogue.ua)

Как известно, Елена никогда не любила публичности и прекрасно осознавала, к чему обязывает новый статус и какую работу придется проделать. Поэтому, когда она узнала о том, что Владимир Зеленский будет баллотироваться на пост президента, радовалась она не сильно. Тем не менее, решение поддерживать мужа во всем она приняла уже давно. К тому же, по словам первой леди, в своем новом статусе она видела и плюсы.

"…Я предпочитаю находиться за кулисами. Муж всегда на авансцене, мне же комфортнее в тени. Я не душа компании, я не люблю рассказывать анекдоты. Это не в моем характере. Но я нашла для себя аргументы в пользу публичности. Один из них – возможность привлечь внимание людей к важным социальным вопросам. Правда, это не касается публичности моих детей: я и раньше не выкладывала в соцсетях их фотографии, и сейчас не буду".

Меня этого лишили: Елена Зеленская откровенно рассказала об изменениях в жизни в статусе первой ледиМеня этого лишили: Елена Зеленская откровенно рассказала об изменениях в жизни в статусе первой ледиДля нового выпуска Елена Зеленская внялась с мужем и детьми (фото: vogue.ua)

Одним же из главных минусов новой уклада Елена считает нехватку времени для себя. "…Мне не хватает времени наедине с собой. У меня двое детей, поэтому я и раньше редко оставалась одна. Свое пространство у меня было разве что в машине, за рулем. Сейчас меня этого лишили — я всегда с охраной. Для уединения осталась ванная комната. (Смеется.) Но мне повезло с людьми, которые оказались в моем личном пространстве: они умеют молчать, когда мне нужна тишина, и могут поддержать разговор, если чувствуют, что это надо", – рассказала Елена в новом интервью.

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