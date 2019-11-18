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Мене цього позбавили: Олена Зеленська відверто розповіла про зміни в житті у статусі першої леді

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.11.2019 - 14:26
Мене цього позбавили: Олена Зеленська відверто розповіла про зміни в житті у статусі першої леді
Олена Зеленська з чоловіком і дітьми для Vogue (фото: vogue.ua)

Олена Зеленська зробила відверте зізнання

Олена Зеленська нещодавно прикрасила нову обкладинку українського Vogue. У грудневому випуску можна знайти не тільки стильну зйомку, в якій взяли участь також чоловік Олени, президент України Володимир Зеленський і їх діти, але й відверте інтерв'ю першої леді. Знаменитому глянцю Олена розповіла про життя в новому статусі, про те, як готується до світських виходів і яке значення має для неї мода. Не обійшли стороною і тему сім'ї і дітей.

Мене цього позбавили: Олена Зеленська відверто розповіла про зміни в житті у статусі першої ледіОлена Зеленська для Vogue (фото: vogue.ua)

Як відомо, Олена ніколи не любила публічності і чудово усвідомлювала, до чого зобов'язує новий статус і яку роботу доведеться виконати. Тому, коли вона дізналася про те, що Володимир Зеленський буде балотуватися на пост президента, раділа вона не сильно. Тим не менш, рішення підтримувати чоловіка у всьому вона прийняла вже давно. До того ж, за словами першої леді, в своєму новому статусі вона бачила і плюси.

"...Я віддаю перевагу знаходитися за лаштунками. Чоловік завжди на авансцені, мені ж комфортніше в тіні. Я не душа компанії, я не люблю розповідати анекдоти. Це не в моєму характері. Але я знайшла для себе аргументи на користь публічності. Один з них – можливість привернути увагу людей до важливих соціальних питань. Правда, це не стосується публічності моїх дітей: я і раніше не викладала в соцмережах їхні фотографії, і зараз не буду".

Мене цього позбавили: Олена Зеленська відверто розповіла про зміни в житті у статусі першої ледіМене цього позбавили: Олена Зеленська відверто розповіла про зміни в житті у статусі першої ледіДля нового випуску Олена Зеленська внялась з чоловіком і дітьми (фото: vogue.ua)

Одним з головних мінусів нової укладу Олена вважає брак часу для себе. "...Мені не вистачає часу наодинці з собою. У мене двоє дітей, тому я і раніше рідко залишалася одна. Свій простір у мене було хіба що в машині, за кермом. Зараз мене позбавили цього — я завжди з охороною. Для усамітнення залишилася ванна кімната. (Сміється.) Але мені пощастило з людьми, які опинилися в моєму особистому просторі: вони вміють мовчати, коли мені потрібна тиша, і можуть підтримати розмову, якщо відчувають, що це потрібно", – розповіла Олена в новому інтерв'ю.

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