Меган Маркл затмила Кейт Миддлтон: стала известна стоимость гардероба герцогини Сассекской

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За время путешествия Меган Маркл сменила 40 нарядов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл за время своего 16-дневного путешествия с принцем Гарри по Австралии и Океании сменила наряды 40 раз. О том, сколько стоил гардероб Меган Маркл, пишет издание Daily Mail.

Выяснилось, что 40 сногсшибательных нарядов Меган Маркл, из которых большинство было синих оттенков, обошлись Королевскому дворцу почти в $134 тысячи. Платья, в которых герцогиня Сассекская появлялась на публике, были созданы в ателье известных брендов, таких как Givenchy, Jason Wu или Brandon Maxwell.

К примеру вечернее воздушное платье с птицами от Oscar de la Renta обошлось Меган Маркл в $13000.

А вот Кейт Миддлтон, которая совершенно спокойно надевает на мероприятия платья, которые были пошиты несколько лет назад, за весь предыдущий год потратила на свой гардероб всего несколько тысяч долларов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что беременная Меган Маркл восхитила роскошным нарядом во время визита в Сиднее.

Для мероприятия, которое проходило в отеле Shanghai-La в Сиднее, герцогиня Сассеская выбрала коктейльное платье Oscar de la Renta, расшитом силуэтами птиц.

Дополнили образ элегантные туфли-лодочки с бантами черного цвета.

А также писали о том, что Меган Маркл поразила стильным "индиго-образом" во время поездки в Новую Зеландию.

Видео: РБК-Украина