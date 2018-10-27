Беременная Меган Маркл восхитила роскошным нарядом во время визита в Сиднее

Меган Маркл и принц Гарри в Сиднее. Фото: Коллаж РБК-Украина

Герцогиня Сассеская блеснула платьем от Oscar de la Renta

Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая находится на четвертом месяце беременности, появилась на вручении профессиональных наград Австралийского географического общества в потрясающем наряде.

Для мероприятия, которое проходило в отеле Shanghai-La в Сиднее, герцогиня Сассеская выбрала коктейльное платье Oscar de la Renta, расшитом силуэтами птиц.

Дополнили образ элегантные туфли-лодочки с бантами черного цвета.

Меган Маркл и принц Гарри в Сиднее. Фото: Getty Images

Отметим, что герцоги Сассекские были не просто приглашенными гостями вечера, который был запланирован в рамках их первого совместного турне: они произнесли речь о важности предотвращения экологических катастроф и вручили награды победителям.

Так, из рук Меган почетную медаль получила София Скарпэрис за работу по сокращению использования пластиковых пакетов.

Меган Маркл и София Скарпэрис в Сиднее. Фото: Getty Images

Интересно, что в Австралию Меган Маркл и принц Гарри прилетели из Тонго, и полет был не из самых приятных. Лайнер Boeing 737 авиакомпании Qantas, на борту которого находились супруги, вынужден был прервать посадку и уйти на второй заход.

Как объяснил пилот, он принял это решение, чтобы не врезаться в другой самолет, незапланированно находившийся на взлетно-посадочной полосе. Благополучно приземлиться самолет смог только со второй попытки.

Отметим, Меган Маркл не перестает удивлять публику своими прекрасными нарядами во время путешествия.

Так, недавно, беременная герцогиня Сассекская на Фиджи в вечернем платье показала заметно округлившийся живот. Меган облачилась в потрясающее длинное синее платье-кейп от британского дизайнера Safiyaa.

А также мы рассказывали о том, что Меган Маркл и принц Гарри посетили пляжную вечеринку с серфингистами. Для пляжа Меган выбрала необычный наряд.

Напомним, ранее Меган Маркл оконфузилась в королевстве Тонга.

Видео: РБК-Украина