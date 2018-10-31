Беременная Меган Маркл поразила стильным "индиго-образом" во время поездки в Новую Зеландию

Беременная Меган Маркл и принц Гаррри (фото: Getty Images)

Герцогиня Сассекская блеснула в стильной юбке-плиссе — безоговорочный тренд следующего сезона

Беременная герцогиня Сассекская вместе со своим мужем принцем Гарри отправились в 16-дневный тур по Австралии, Фиджи, Тонга и Новой Зеландии. Четвертый день длительной поездки прошел в Новой Зеландии, где королевская пара Меган-Гарри посетила Rainbow Spirit — центр изучения природы.

При этом поклонников Меган Маркл привлек ее очередной сдержанный, но очень стильный образ в синих тонах.

Так, для официального приема в городе Роторуа на Острове Северный Новой Зеландии Меган выбрала ультра стильную плиссированную юбку насыщенного синего цвета. Кром того, юбка выполнена из едва прозрачной ткани, что добавляет образу герцогини пикантности. При этом в целом образ никак нельзя назвать вульгарным.

Отметим, что во время модных показов мировых брендов сезона весна-лето 2019 на подиумах буквально одна за одной выходили модели, демонстрирующие различные элементы гардероба, декорированные романтичными складками. В следующем модном сезоне юбки-плиссе вновь возвращаются! Обратите на это внимание!

Герцогиня Сассекская в ультра стильном образе (фото: Dominic Lipinski-Pool/Getty Images)

Стильная юбка-плиссе сочетается с трикотажной кофточкой синего цвета. Сдержанный образ завершают удобные темно-синие туфли от бренда Manolo Blahnik.

Стильная Меган Маркл (фото: Dominic Lipinski-Pool/Getty Images)

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Весь образ довершает романтическая прическа — собранные в пучок волосы, и повседневный макияж. К слову, "традиционный" мейкап Маркл всегда включает в себя акцент на глаза и губы.

Меган Маркл в Новой Зеландии (фото: Dominic Lipinski-Pool/Getty Images)

Напомним, во время своего 16-дневного тура Меган и Гарри посетили официальное вручение профессиональных наград Австралийского географического общества. Для столь торжественного события герцогиня Сассекская выбрала поистине потрясающее платье Oscar de la Renta, декорированное черно-белыми силуэтами птиц.

Также Меган и Гаррри успели посетить яркую пляжную вечеринку с серфингистами в пригороде Сиднея.

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