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Меган Маркл затьмарила Кейт Міддлтон: стала відома вартість гардеробу герцогині Сассекскої

Lite » Зірки 02.11.2018 - 08:33
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

За час подорожі Меган Маркл змінила 40 нарядів

Герцогиня Сассекська Меган Маркл за час свого 16-денної подорожі з принцом Гаррі по Австралії і Океанії змінила вбрання 40 разів. Про те, скільки коштував гардероб Меган Маркл, пише видання Daily Mail.

З'ясувалося, що 40 карколомних нарядів Меган Маркл, з яких більшість була синіх відтінків, обійлися Королівському палацу майже в $134 тисячі. Сукні, в яких герцогиня Сассекська виходила на публіку, були створені в ательє відомих брендів, таких як Givenchy, Jason Wu або Brandon Maxwell.

Наприклад вечірне повітряне плаття з птахами від Oscar de la Renta обійшлось Меган Маркл в $13000.

А от Кейт Міддлтон, яка абсолютно спокійно одягає на заходи сукні, які були пошиті кілька років тому, за весь попередній рік витратила на свій гардероб всього кілька тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що вагітна Меган Маркл захопила розкішним вбранням під час візиту в Сіднеї.

Для заходу, який проходив у готелі Shanghai-La в Сіднеї, герцогиня Сассеська вибрала коктейльну сукню Oscar de la Renta, розшитому силуетами птахів.

Доповнили образ елегантні туфлі-човники з бантами чорного кольору.

А також писали про те, що Меган Маркл вразила стильним "індиго" під час поїздки в Нову Зеландію.

Відео: РБК-Україна

Новини України Меган МарклКейт Міддлтон
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