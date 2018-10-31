Меган Маркл заставила первого мужа подписать необычный контракт

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Герцогиня Сассекская задумывалась о беременности еще в первом браке

Как известно, принц Гарри стал для актрисы Меган Маркл не первым супругом. Впервые она вышла замуж в сентябре 2011 за кинорежиссера Тревора Энгельсона, однако уже в августе 2013 года они развелись. Теперь же стало известно, что герцогиня заключила с первым мужем необычный контракт, пишет DailyMailTV.

Об этом изданию рассказал близкий друг Меган и Тревора. Так, перед тем как выйти замуж за Энгельсон, Маркл попросила его заключить необычный договор - о беременности.

Суть контракта заключалась в том, что в случае беременности Маркл Энгельсон должен был оплачивать жене услуги диетолога, персонального тренера и няни, чтобы она могла оставаться в хорошей физической форме. Это было связано с ее склонностью набирать лишние килограммы.

"Они заключили этот договор, потому что рассматривали возможность родить ребенка в ближайшее время. Меган знает, что склонна к полноте, и поэтому всегда тщательно следила за своим весом. Лишние килограммы сразу же отражаются на лице Маркл, поэтому она хотела убедиться, что после рождения малыша будет готова вскоре вернуться к съемкам в кино. Именно поэтому она потребовала от Тревора личного тренера и диетолога во время и после беременности", — рассказал аноним.

Фото: Тревор Энгельсон и Меган Маркл (instagram.com/closerweekly)

При этом, по его словам, "договор о беременности" не имел юридической силы и был написан супругами от руки.

Сейчас герцогиня Сассекская ждет своего первого ребенка от второго супруга, принца Гарри.

Как мы писали ранее, отец беременной Меган Марк Томас публично заявил о своих правах на еще не родившегося наследникапринца Гарри. Он считает, что должен часто видеться с ребенком, и готов пойти на крайние меры - подать в суд на дочь.

Отметим, что беременная Меган Маркл восхитила роскошным нарядом во время визита в Сиднее. Она появилась на вручении профессиональных наград Австралийского географического общества в потрясающем наряде.

Также мы рассказывали о том, что Меган Маркл и принц Гарри посетили пляжную вечеринку с серфингистами. Для пляжа Меган выбрала необычный наряд.

Видео: РБК-Украина