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Медовый месяц? Настя Ивлеева взбудоражила сеть редким фото с Элджеем


Звездная парочка отправилась на отдых

Экс-ведущая "Орла и Решки" Настя Ивлеева старается не афишировать свою личную жизнь и почти не показывает совместных фото с возлюбленным. При этом она уже больше года встречается с популярным российским рэпером Элджеем, что вызывает неподдельный интерес у поклонников. Своим новым фото в Instagram ведущая порадовала и заинтриговала фанатов.

Девушка поделилась редким снимком с любимым - на нем Настя без макияжа нежно обнимает Алексея (настоящее имя артиста) за плечи, а тот счастливо улыбается.

Фото: Настя Ивлеева и Элджей (instagram.com/_agentgirl_)

Похожее фото Элджей также опубликовал на своей страничке. Пара явно находится на отдыхе в теплых краях, однако никаких подписей к фото они оставлять не стали.

Фото: Настя Ивлеева и Элджей (instagram.com/sayonaraboy)

Более того - несколько месяцев назад Ивлеева засветила в сети кольцо, похожее на помолвочное, а на днях выложила видео из аэропорта, под которым написала, что летит в медовый месяц. Взбудораженные поклонники активно гадают, уж не поженились ли 28-летняя Настя и 24-летний Элджей тайком.

Совместное фото пары набрало более 1,8 миллиона лайков и тысячи умиленных комментариев.

  • "Боже, как я долго ждала ваше селфи... Теперь жду когда ты покажешь его в своем блоге"
  • "Делай побольше фото с Элджеем"
  • "Огонь пара"
  • "Оу май, в моей ленте огонь"
  • "Ай какие счастливые,аж дух захватывает.. Не слушайте никого,вы прекрасны:) бесконечного счастья вам,птенцы"
  • "Кайф смотреть на идеальные парочки"
  • "Какие вы классные"
  • "Да неужели фотка с ним"
  • "Адская смесь"
  • "Лучшая пара из всех"
  • "Ну котята"
  • "Какие зайки"
  • "Так долго ждали этого, что аш дух захватывает"
  • "Вы такие милые и непосредственные"
  • "Законно вообще быть такими классными?"

Скриншот комментариев (instagram.com/_agentgirl_)

Напомним, похудевшая Настя Ивлеева похвасталась фигурой в купальнике.

Ранее Настя Ивлеева полностью обнажилась в пикантном видео.

Кстати, Настя Ивлеева позабавила "посланием бывшему" в смешном видеоролике.

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