Медовый месяц? Настя Ивлеева взбудоражила сеть редким фото с Элджеем

Звездная парочка отправилась на отдых
Экс-ведущая "Орла и Решки" Настя Ивлеева старается не афишировать свою личную жизнь и почти не показывает совместных фото с возлюбленным. При этом она уже больше года встречается с популярным российским рэпером Элджеем, что вызывает неподдельный интерес у поклонников. Своим новым фото в Instagram ведущая порадовала и заинтриговала фанатов.
Девушка поделилась редким снимком с любимым - на нем Настя без макияжа нежно обнимает Алексея (настоящее имя артиста) за плечи, а тот счастливо улыбается.
Фото: Настя Ивлеева и Элджей (instagram.com/_agentgirl_)
Похожее фото Элджей также опубликовал на своей страничке. Пара явно находится на отдыхе в теплых краях, однако никаких подписей к фото они оставлять не стали.
Фото: Настя Ивлеева и Элджей (instagram.com/sayonaraboy)
Более того - несколько месяцев назад Ивлеева засветила в сети кольцо, похожее на помолвочное, а на днях выложила видео из аэропорта, под которым написала, что летит в медовый месяц. Взбудораженные поклонники активно гадают, уж не поженились ли 28-летняя Настя и 24-летний Элджей тайком.
Совместное фото пары набрало более 1,8 миллиона лайков и тысячи умиленных комментариев.
Скриншот комментариев (instagram.com/_agentgirl_)
Напомним, похудевшая Настя Ивлеева похвасталась фигурой в купальнике.
Ранее Настя Ивлеева полностью обнажилась в пикантном видео.
Кстати, Настя Ивлеева позабавила "посланием бывшему" в смешном видеоролике.