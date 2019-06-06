Медовий місяць? Настя Івлєєва розбурхала мережу рідкісним фото з Елджеєм

Екс-ведуча "Орла і Решки" Настя Івлєєва намагається не афішувати своє особисте життя і майже не показує спільних фото з коханим. При цьому вона вже більше року зустрічається з популярним російським репером Елджеєм, що викликає непідробний інтерес у шанувальників. Своїм новим фото в Instagram ведуча порадувала і заінтригувала фанатів.

Дівчина поділилася рідкісним знімком з коханим - на ньому Настя без макіяжу ніжно обіймає Олексія (справжнє ім'я артиста) за плечі, а той щасливо посміхається.

Фото: Настя Ивлеева і Элджей (instagram.com/_agentgirl_)

Схоже фото Елджей також опублікував на своїй сторінці. Пара явно перебуває на відпочинку в теплих краях, проте ніяких підписів до фото залишати вони не стали.

Фото: Настя Ивлеева і Элджей (instagram.com/sayonaraboy)

Більше того - кілька місяців тому Ивлеева засвітила в мережі обручку, схожу на весільну, а днями виклала відео з аеропорту, під яким написала, що летить в медовий місяць. Розбурхані шанувальники активно гадають, чи не одружилися 28-річна Настя та 24-річний Елджей потайки.

Спільне фото пари набрало більше 1,8 мільйони лайків і тисячі зворушених коментарів.

"Боже, як я довго чекала ваше селфи... Тепер чекаю коли ти покажеш його у своєму блозі"

"Роби побільше фото з Элджеем"

"Вогонь пара"

"Оу май, в моїй стрічці вогонь"

"Ай які щасливі,аж дух захоплює.. Не слухайте нікого,ви прекрасні:) нескінченного щастя вам,пташенята"

"Кайф дивитися на ідеальні парочки"

"Які ви класні"

"Так невже фотка з ним"

"Пекельна суміш"

"Найкраща пара з усіх"

"Ну кошенята"

"Які зайчики"

"Так довго чекали цього, що аш дух захоплює"

"Ви такі милі і безпосередні"

"Законно взагалі бути такими класними?"

Скріншот коментарів (instagram.com/_agentgirl_)

Нагадаємо, схудла Настя Івлєєва похвалилася фігурою в купальнику.

Раніше Настя Івлєєва повністю оголилася в пікантному відео.

До речі, Настя Івлєєва потішила "посланням колишньому" у смішному відеоролику.