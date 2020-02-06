Мечты сбываются: Лилия Ребрик очаровала романтикой с мужем в ночной Праге

Лилия Ребрик умеет продуктивно работать и не менее интенсивно отдыхать. Так, ведущая недавно вернулась из романтического путешествия с мужем Андреем Диким на Мальдивы, где пара впервые за 8 лет провела незабываемое время без детей. Вернувшись в Киев на нее сразу же обушилась масса неотложных дел: утренние эфиры, спектакли и съемки. Но теледива умеет искусно совмещать работу и романтику, поэтому решила взять в деловую поездку любимого мужа – пара отправилась в Прагу.

Теледива буквально завалила сеть романтичными фото и селфи с мужем. Пара гуляла по практически безлюдным улицам чешской столицы, позировала на набережной и останавливалась возле величественных достопримечательностей.

"Вітання з вечірньої з Праги! По роботі- але вдвох... Коли рік тому я була вперше в цьому казковому місті- я перше що подумала, що дико хочу приїхати сюди вдвох із @andrii_dykyi . А бажання мають властивість здійснюватися... І ось - ми тут. І тут- справді особлива енергетика. А ви яке місто любите? Чи яку країну?" - поинтеесовалась Лилия.

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

В коментариях подписчики ведущей стали делится своими впечатлениями от Праги, а также не скупились на комплименты для "дикой семейки".

Какая классная первая фотка

Ви чудові. Прага справді казкове місто, любов з первого погляду

Вы очень красивая пара

Вы прекрасны

Романтика продолжается! Супер!

На ваши фотки смотришь и душа радуется! Столько позитива, счастья и жизнерадостность, что аж заражаете своими улыбками. Умнички

Вы очень красивая гармоничная пара, счастья вам!

Ви найкращі обожнюю вашу Дику сімейку

Скриншот комментарив

Ранее Лилия Ребрик трогательно рассказала о младшей дочери Полине и затронула тему материнства.