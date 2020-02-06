Мрії збуваються: Лілія Ребрик зачарувала романтикою з чоловіком в нічній Празі

Лілія Ребрик вміє продуктивно працювати і не менш інтенсивно відпочивати. Так, ведуча нещодавно повернулася з романтичної подорожі з чоловіком Андрієм Диким на Мальдіви, де пара вперше за 8 років провела незабутній час без дітей. Повернувшись в Київ на неї відразу ж обушилась безліч невідкладних справ: ранкові ефіри, вистави і зйомки. Але теледіва вміє майстерно поєднувати роботу і романтику, тому вирішила взяти в ділову поїздку коханого чоловіка – пара вирушила до Праги.

Теледіва буквально завалила мережу романтичними фото і селфі з чоловіком. Пара гуляла практично безлюдними вулицями чеської столиці, позувала на набережній і зупинялася біля величних пам'яток.

"Вітання з вечірньої з Праги! По роботі - но вдвох... Коли рік тому я була вперше в цьому казковому місті - я перше що подумала, що дико хочу приїхати сюди вдвох із @andrii_dykyi . А бажання мають властивість здійснюватися... І вісь - ми тут. І тут - справді особлива енергетика. А ви яке місто любите? Чи яку країну?" - поинтеесовалась Лілія.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

В коментарях підписники ведучої стали діілитися своїми враженнями від Праги, а також не скупилися на компліменти для "дикої сімейки".

Яка класна перша фотка

Ви чудові. Прага справді казкове місто, любов з першого погляду

Ви дуже гарна пара

Ви прекрасні

Романтика триває! Супер!

На ваші фотки дивишся і душа радіє! Стільки позитиву, щастя і життєрадісність, що аж заражаєте своїми посмішками. Розумники

Ви дуже гарна гармонійна пара, щастя вам!

Ви найкращі обожнюю вашу Діку сімейку

Скріншот комментарив

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