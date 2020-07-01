Мечтаю стать многодетной мамой: Регина Тодоренко решилась на внезапное признание

Регина Тодоренко на карантине с удовольствием проводит время с семьей в загородном доме, правда, ведущая в последнее время вновь вернулась к любимой работе и очень переживает, что не может брать сыночка Майкла с собой, ведь малыш буквально вырос в маминой гримерке. Зато часы и минуты вместе с сыном для нее просто бесценны, и она наслаждается своим материнством и общением с любимым мальчиком. Регина признается, что променяла путешествия на домашний уют, и даже рада этому, о чем рассказала в новом посте на странице в Instagram.

Она показала милое фото с сынишкой Майклом, на котором держит мальчика за руку, а он улыбается и забавно позирует на камеру. На ведущей – легкое летнее платье ассиметричного оригинального кроя лавандового оттенка, белые кроссовки, а волосы собраны в пучок для удобства. Она смотрит на сына и с умилением расплывается в улыбке.

Ведущая заверила, что быть мамой - это непередаваемое счастье. Она вспомнила о времени, когда путешествовала по всему миру, а ее домом был самолет, в сумочке всегда лежали паспорт, сменное белье и маска для лица. Теперь же звезда "Орла и Решки" "осела" дома, чему несказанно рада.

Регина Тодоренко наслаждается временем, которое проводит с сыночком (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Теперь меня из дома за уши не вытянешь. Кто же будет следить за моими помидорными и огурцовыми грядками? Если честно, я мечтаю стать многодетной успешной мамой, ведь дети - это грандиозный мотиватор, с ними все время хочется чего-то достигать: быть лучшим родителем, быть верным другом, быть профессионалом в своем деле, чтоб с тебя брали пример, быть немножко героем и немножко изобретателем и немножко художником, быть тем человеком, который покорил Эверест и одновременно любящей нежной женщиной...... Но всего этого хочется в компании своих самых близких и родных людей! Больше нет желания хвастаться своими заслугами, чтобы завоевать внимание собеседника, теперь мое сердце жаждет семьей покорять новые неизведанные места нашей прекрасной планеты! Чтобы потом через десятки лет всей семьей вспоминать о путешествии по Северному полюсу, о рыбалке на Амазонке, о проливном дожде в Малайзии и о прыжке с парашютом над пустыней Намиб", - написала она.

Напомним, что ранее Регина Тодоренко сделала личное признание и назвала себя "сумасшедшей мамулей".