Мрію стати багатодітною мамою: Регіна Тодоренко зважилася на раптове зізнання

Регіна Тодоренко на карантині із задоволенням проводить час з сім'єю в заміському будинку, правда, ведуча останнім часом знову повернулася до улюбленої роботи і дуже переживає, що не може брати синочка Майкла з собою, адже малюк буквально виріс в маминій гримерці. Зате години і хвилини разом з сином для неї просто безцінні, і вона насолоджується своїм материнством і спілкуванням з коханим хлопчиком. Регіна зізнається, що проміняла подорожі на домашній затишок, і навіть рада цьому, про що розповіла в новому пості на сторінці в Instagram.

Вона показала миле фото з сином Майклом, на якому тримає хлопчика за руку, а він посміхається і кумедно позує на камеру. На ведучій – легке літнє плаття асиметричного оригінального крою лавандового відтінку, білі кросівки, а волосся зібране в пучок для зручності. Вона дивиться на сина і з розчуленням розпливається в усмішці.

Ведуча запевнила, що бути мамою - це непередаване щастя. Вона згадала про час, коли подорожувала по всьому світу, а її будинком був літак, в сумочці завжди лежали паспорт, змінна білизна і маска для обличчя. Тепер же зірка "Орла і Решки" "осіла" вдома, чому несказанно рада.

Регіна Тодоренко насолоджується часом, який проводить з синочком (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Тепер мене з дому за вуха не витягнеш. Хто ж буде слідкувати за моїми помідорними та огврковими грядками? Якщо чесно, я мрію стати багатодітною успішною мамою, адже діти - це грандіозний мотиватор, з ними весь час хочеться чогось досягати: бути кращим батьком, бути вірним другом, бути професіоналом у своїй справі, щоб з тебе брали приклад, бути трішки героєм і трошки винахідником і трішки художником, бути тією людиною, який підкорив Еверест і одночасно люблячої ніжною жінкою Але всього цього хочеться в компанії своїх близьких і рідних людей! Більше немає бажання хвалитися своїми заслугами, щоб завоювати увагу співрозмовника, тепер моє серце жадає сім'єю підкорювати нові незвідані місця нашої прекрасної планети! Щоб потім через десятки років всією сім'єю згадувати про подорож по Північному полюсу, про риболовлю на Амазонці, про рясний дощ у Малайзії та про стрибок з парашутом над пустелею Наміб", - написала вона

Нагадаємо, що раніше Регіна Тодоренко зробила особисте зізнання і назвала себе "божевільною матусею".