"Мечтали пережить": Шоптенко ответила на критику номера с Винником на "Танцах со звездами 2020"

Звездная танцевальная пара Олег Винник и Алена Шоптенко намерена всерьез бороться за первенство на шоу "Танцы со звездами 2020" и получить заветный кубок. У певца есть колоссальная поддержка в лице его преданных "волчиц", а у Алены – огромный опыт и победа в проекте за плечами. Во время второго прямого эфира пара танцевала ча-ча-ча, но их исполнение не впечатлило судейскую четверку, да и в соцсетях было немало критики в адрес артиста. Так, Алена решила ответить всем, кому не понравился их номер.

Хореограф опубликовала видео, в котором показала не только самые яркие моменты выступления, но и эксклюзивные закулисные кадры.

К слову, Григорий Чапкис, комментируя выступление пары, обратился к Алене. "У меня есть предложение. Надо доверять ему больше и давать нагрузку. Он очень много стоял, а ты танцевала", - сказал он Шоптенко.

"Помню, как Олегу Виннику тяжело давалась ча ча, и как мы мечтали ее достойно пережить. Скажу честно, мы ее не просто пережили, а прокайфовали по-полной! А что касается комментариев жури о доверии, то вообще не помню, кому так доверяла и в кого так верила! Дальше будет еще круче! Просто поверьте", - пообещала Алена.

"Твоя вера в меня творит чудеса. Спасибо за то, что научила кайфовать на паркете", - ответил Олег Алене.

Скриншот комментариев

Подписчики хореорафа отметили, что певец и его партнерша за кулисами и на паркете выглядели словно влюбленные и даже заподозрили химию между знаменитостями, но Алена тут же охладила пыл наблюдателей. "Я влюблена совсем в другого мужчину", - намекнув на своего мужа, предпринимателя Алексея Иванова.

Скриншот комментариев

Олег также высказался о своем танце на паркете. "Не нужно быть большим танцором, на паркете нужно жить, любить и наслаждаться! Ча-ча-ча – самый легкомысленный и в то же время самый сложный танец. Спасибо всем, кто нас поддерживал и за нас голосовал!" - написал он.

Алена Шоптенко и Олег Винник получили порцию критики за исполнение ча-ча-ча (instagram.com/olegg.vynnyk)

Видео: YouTube/Танці з зірками

Напомним, что во втором прямом эфире "Танцев со звездами 2020" шоу покинула пара Дмитрия Танковича и беременной Илоны Гвоздевой, что вызвало негодование в сети.