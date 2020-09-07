"Мріяли пережити": Шоптенко відповіла на критику номери з Вінником на "Танцях з зірками 2020"

Зіркова танцювальна пара Олег Вінник та Олена Шоптенко має намір серйозно боротися за першість на шоу "Танці з зірками 2020" і отримати заповітний кубок. У співака є колосальна підтримка в особі його відданих "вовчиць", а у Олени – величезний досвід і перемога в проекті за плечима. Під час другого прямого ефіру пара танцювала ча-ча-ча, але їх виконання не вразило суддівську четвірку, і в соцмережах було чимало критики на адресу артиста. Так, Олена вирішила відповісти всім, кому не сподобався номер.

Хореограф опублікувала відео, в якому показала не тільки найяскравіші моменти виступу, але і ексклюзивні закулісні кадри.

До речі, Григорій Чапкіс, коментуючи виступ пари, звернувся до Олени. "У мене є пропозиція. Треба довіряти йому більше і давати навантаження. Він дуже багато стояв, а ти танцювала", - сказав він Шоптенко.

"Пам'ятаю, як Олегу Виннику важко давалася ча ча, і як ми мріяли її гідно пережити. Скажу чесно, ми її не просто пережили, а прокайфували по-повній! А що стосується коментарів журі про довіру, то взагалі не пам'ятаю, кому так довіряла і в кого так вірила! Далі буде ще крутіше! Просто повірте", - пообіцяла Олена.

"Твоя віра в мене творить чудеса. Спасибі за те, що навчила кайфувати на паркеті", - відповів Олег Олені.

Скріншот коментарів

Підписники хореорафа зазначили, що співак і його партнерка за лаштунками і на паркеті виглядали немов закохані і навіть запідозрили хімію між знаменитостями, але Олена відразу охолодила пил спостерігачів. "Я закохана в іншого чоловіка", - натякнувши на свого чоловіка, підприємця Олексія Іванова.

Скріншот коментарів

Олег також висловився про свый танець на паркеті. "Не потрібно бути великим танцюристом, на паркеті потрібно жити, любити і насолоджуватися! Ча-ча-ча – самий легковажний і в той же час найскладніший танець. Спасибі всім, хто нас підтримував і за нас голосував!" - написав він.

Альона Шоптенко та Олег Винник отримали порцію критики за виконання ча-ча-ча (instagram.com/olegg.vynnyk)

Відео: YouTube/Танці з зірками

Нагадаємо, що у другому прямому ефірі "Танців з зірками 2020" шоу покинула пара Дмитра Танковича і вагітної Ілони Гвоздьової, що викликало обурення в мережі.