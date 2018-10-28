"Мечта любого музыканта": Юлия Санина рассказала, как готовилась к концерту во Дворце спорта

Видео: (youtube.com/Светская жизнь)

19 октября состоялся грандиозный концерт группы The Hardkiss во Дворце спорта. Собралось более 10 тысяч человек, чтоб услышать потрясающий вокал легендарной украинской певицы Юлии Саниной. Фронтвумен группы рассказала, как готовилась к масштабному событию и как провела свой день рождения. Об этом рассказывается в "Светской жизни".

Она рассказала, что до концерта во Дворце спорта жила напряженной жизнью. Часто случались бессонные ночи, скандалы в коллективе, однако концерт состоялся, и он был весьма успешен.

"Когда мы впервые объявили этот концерт, я переживала, а люди купят билеты, а им интересно. Потом я начала переживать, а понравится ли им то, что мы для них придумали, потому что своей афишей мы дали космическую планку, альбом тоже космический. Все эти наши старания, страдания, бессонные ночи, наши скандалы - все это переживания", - призналась артистка.

Юлия Санина / Кадр из видео YouTube-канала "Светская жизнь"

11 октября Юлия Санина праздновала свое 28-летие, однако совсем не ожидала такого праздника, который ей устроили родные и друзья.

"Я была шокирована. Мало того, я за две недели до концерта очень сильно заболела, и я лечилась максимально. Как я потом узнала, моя команда решила, что мне нужно поднять настроение, что-то сделать, чтобы мой организм как-то взбудоражить. Вот они и собрали вечеринку в лучших традициях американского кино. Мне муж сказал, что отвезет меня в театр. А я еще подумала, ну чего это в театр на мой день рождения. Это должен был быть самый скромный день рождения в моей жизни. А я прихожу, а там все мои друзья, все наши партнеры, вечеринка, диджей, торт. На самом деле я потом и вылечилась, я думаю, что именно благодаря этой энергии", - рассказала исполнительница.

Также певица рассказала, что они с мужем уже построили студию в новом доме и уже работают там.

Юлия Санина / Кадр из видео YouTube-канала "Светская жизнь"

"Это кайф, я вам скажу. Мы как настоящие музыканты, дом незаконченный, детская еще не готова, но студия уже готова. Именно там мы и репетировали наше шоу. И это так классно, потому что студия не в подвале, как обычно, а на поверхности. В ней много окон, много дерева. Она очень современная. Мы сделали там все так, как нам нужно. Это мечта любого музыканта", - с восторгом заявила исполнительница.

Напомним, что в сети обсуждают "взрывной" концерт The HARDKISS во Дворце спорта.

Ранее мы показывали яркие образы неповторимой именинницы Юлии Саниной.

До этого сообщалось, что The HARDKISS выпустили долгожданный альбом.

Видео: (video.rbc.ua)