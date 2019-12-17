Матвиенко, Витвицкая, Бурмака и другие звезды на премьере горячей мелодрамы "Мое жаркое лето с Софи"

В столичном кинотеатре Синема Сити (ТРЦ OceanPlaza) состоялась премьера фильма-победителя Каннского кинофестиваля "Моё жаркое лето с Софи" со скандальной Захией Дехар в главной роли.

Первыми фильм увидели: Надежда Матвеева, Тоня Матвиенко, Мария Бурмака, Соломия Витвицкая, Оксана Гутцайт, Вячеслав и Ирина Дюденко, Вячеслав Соломка, Наталия Васько, Полина Василина, Алла Медведева, Дмитрий Оскин, Людмила Ардельян, Олеся Самаева, Мария Мельник, Ирина Ратушная, Наталья Кудряшова, Евгений Капорин, Navka, Ульяна Пчёлкина, Ольга Манько, эксперт и участники шоу "Топ-модель по-украински" Владимир Демчинский, Дима Сукач и Юлия Биньковская, Miss World qween plus size 2019 Мила Кузнецова, участница шоу "Зважені та щасливі" Рима Пенджиева, хореограф Игорь Кузнецов, модели plus size Мила Галица и Наталья Станицкая, блогер Ваня Рассел, актёры сериала "Новенька" Ирина Макарова, Анна Струкуленко, Екатерина Дичка, Андрей Дзюба.

На премьере гостей ждала красная дорожка, яркая фотозона, dj-set от Сани Дымова, угощения от сети ресторанов Сушия , игристое вино PAVA. Водный партнёр премьеры ТМ "Карпатська джерельна".

Хотите узнать какие реакции эротическая мелодрама вызвала у украинских селебрити?

Звёздные гости поделились с нами впечатлениями после просмотра фильма.

Певица Мария Бурмака: "Очень красивый французский фильм. Он недаром был отмечен на Каннском кинофестивале 2019. Красивые виды, очень современная романтическая история ,порой немного слишком, но такая уж современная жизнь, и все же вопрос выбора, которое делает 16-летняя Наима. Фильм без морализаторства, с тонкими подтекстами и полутонами. Удивление пришло позже, когда прочитала, что роль Софи исполнила профессиональная проститутка и фигурантка громкого скандала с футболистами Захия Дехар ,именно поэтому фильм стал скандальным еще до выхода. Но даже если не знать об этом факте, фильм производит хорошее впечатление легкости и при этом он не без морали. Посмотреть стоит."

Телеведущая Факты ICTV Оксана Гутцайт: "Девченки, берите подруг, шампанское и идите на этот фильм! Детей не берите, мужей-это уж дело каждого! Я смотрела с подругами. Насмеялись, удивились и увидели ту жизнь, которой мы с вами уж точно не живем! Тем и интереснее, увидеть незнакомое. Богатство и бедность, разврат и целомудренность, честность и обман! Идеальный фильм для легкого выходного девичника!"

Дима Сукач и Юлия Биньковская

Финалист шоу "Топ-модель по-украински" Дима Сукач: "На премьеру пришел с девушкой, хоть и сомневался стоит ли, так как еще с трейлера понято что будет горячо. Фильм нам очень понравился, он переполнен эстетическими картинками, а временами заставляет "охать" старшее поколение от легкой вульгарности,но это наоборот, лишь наполняет его пряным привкусом французского кинематографа".

Звездные гости премьеры в Киеве

Тоня Матвиенко

Хореоограф Игорь Кузнецов с супругой

Юлия Биньковская

Ирина Дюденко,Соломия Витвицкая и Ульяна Пчёлкина

Вячеслав и Ирина Дюденко

Участница шоу Зважені та щасливі Рима Пенджиева

Надежда Матвеева и Людмила Ардельян

Мария Бурмака и Тоня Матвиенко

Евгений Капорин

Гости показа "Моё жаркое лето с Софи"

Моё жаркое лето с Софи: трейлер и сюжет фильма

Горячая эротическая мелодрама Ребекки Злотовськи , которая получила приз за лучший фильм в программе "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля, 2019. В главной роли Захия Дехар, которая входила в число самых дорогих девушек в мире на рынке эскорт-услуг, модель Карла Лагерфельда, дизайнер нижнего белья, писательница, актриса, суперзвезда инстаграма, героиня громкого скандала десятилетней давности, в результате которого несколько знаменитых французских футболистов чуть не попали в решетку ...

Найме 16 лет, она живет в Каннах, мечтает поступить в университет, чтобы никогда не работать официанткой, как ее мать. Ее кузине Софи уже 22, и она приехала на Лазурный берег отдохнуть. Она легко вступает в интимные отношения с мужчинами, готовыми делать щедрые подарки за ночь с красавицей, но мечтает встретить того, кто предложит ей руку и сердце, обеспечив роскошную жизнь. В один прекрасный день в порту пришвартовывается яхта с двумя молодыми и богатыми путешественниками. Мужчинам нужен только секс, девушкам - отношения. Игра начинается!

Интересный факт о фильме:

В июне французский телеканал TF1 сделал с Дехар (главной героиней мелодрамы "Моё жаркое лето с Софи") интервью, которое в прямом эфире посмотрело около 450 тыс человек – в два раза меньше людей в тот вечер выбрали интервью президента Франции Франсуа Олланда на другом телеканале"

Смотрите горячий фильм "Моё жаркое лето с Софи" уже с 19 декабря во всех кинотеатрах Украины.