Матвієнко, Вітвіцька, Бурмака та інші зірки на прем'єрі гарячої мелодрами "Моє спекотне літо з Софі"

У столичному кінотеатрі Сінема Сіті (ТРЦ OceanPlaza) відбулася прем'єра фільму-переможця Каннського кінофестивалю "Моє спекотне літо з Софі" зі скандальною Захией Дехар у головній ролі.

Першими фільм побачили: Надія Матвєєва, Тоня Матвієнко, Марія Бурмака, Соломія Вітвіцька, Оксана Гутцайт, В'ячеслав та Ірина Дюденко, В'ячеслав Соломка, Наталія Васько, Поліна Василина, Алла Медведєва, Дмитро Оскіна, Людмила Ардельян, Леся Самаєва, Марія Мельник, Ратушна Ірина, Наталія Кудряшова, Євген Капорін, Navka, Уляна Пчолкіна, Ольга Манько, експерт і учасники шоу "Топ-модель по-українськи" Володимир Демчинский, Діма Сукач і Юлія Біньковська, Miss World qween plus size 2019 Міла Кузнєцова, учасниця шоу "Зважені та щасливі" Риму Пенджиева, хореограф Ігор Кузнєцов, моделі plus size Міла Галиця і Наталія Станицкая, блогер Ваня Рассел, актори серіалу "Новенька" Ірина Макарова, Ганна Струкуленко, Катерина Дичка, Андрій Дзюба

На прем'єрі гостей чекала червона доріжка, яскрава фотозона, dj-set від Сани Димова, частування від мережі ресторанів Сушія , ігристе вино PAVA. Водний партнер прем'єри ТМ "Карпатська джерельна".

Хочете дізнатися які реакції еротична мелодрама викликала в українських селебрітіз?

Зіркові гості поділилися з нами враженнями після перегляду фільму.

Співачка Марія Бурмака: "Дуже гарний французький фільм. Він недарма був відзначений на Каннському кінофестивалі 2019. Красиві види, дуже сучасна романтична історія ,часом трохи занадто, але така вже сучасне життя, і все ж питання вибору, який робить 16-річна Наїма. Фільм без моралізаторства, з тонкими підтекстами і півтонами. Здивування прийшло пізніше, коли прочитала, що роль Софі виконала професійна повія і фігурантка гучного скандалу з футболістами Захія Дехар ,саме тому фільм став скандальним ще до виходу. Але навіть якщо не знати про цей факт, фільм справляє гарне враження легкості і при цьому він не без моралі. Подивитися варто."

Телеведуча Факти ICTV Оксана Гутцайт: "Дівчата, беріть подруг, шампанське і йдіть на цей фільм! Дітей не беріть, чоловіків-це вже справа кожного! Я дивилася з подругами. Насміялися, здивувалися і побачили те життя, якої ми з вами вже точно не живемо! Тим і цікавіше, побачити незнайоме. Багатство і бідність, розпуста і цнотливість, чесність і обман! Ідеальний фільм для легкого вихідного дівич-вечора!"

Діма Сукач і Юлія Біньковська

Фіналіст шоу "Топ-модель по-українськи" Діма Сукач: "На прем'єру прийшов з дівчиною, хоч і сумнівався чи варто, так як ще з трейлера зрозуміло що буде гаряче. Фільм нам дуже сподобався, він переповнений естетичними картинками, а часом змушує "охати" старше покоління від легкої вульгарності,але це навпаки, лише наповнює його пряним присмаком французького кінематографа".

Зіркові гості прем'єри в Києві

Тоня Матвієнко

Хореоограф Ігор Кузнєцов з дружиною

Юлія Біньковська

Ірина Дюденко,Соломія Вітвіцька та Уляна Пчолкіна

В'ячеслав та Ірина Дюденко

Учасниця шоу Зважені та щасливі Риму Пенджиева

Надія Матвєєва Людмила Ардельян

Марія Бурмака та Тоня Матвієнко

Євген Капорін

Гості показу "Моє спекотне літо з Софі"

Моє спекотне літо з Софі: трейлер і сюжет фільму

Гаряча еротична мелодрама Ребеки Злотовськи , яка отримала приз за найкращий фільм у програмі "Двотижневик режисерів" Каннського кінофестивалю, 2019. У головній ролі Захія Дехар, яка входила в число самих дорогих дівчат в світі на ринку ескорт-послуг, модель Карла Лагерфельда, дизайнер нижньої білизни, письменниця, актриса, суперзірка инстаграма, героїня гучного скандалу десятирічної давності, в результаті якого кілька знаменитих французьких футболістів мало не потрапили в решітку ...

Наймі 16 років, вона живе в Каннах, мріє поступити в університет, щоб ніколи не працювати офіціанткою, як її мати. Її кузина Софі вже 22, і вона приїхала на Лазурний берег відпочити. Вона легко вступає в інтимні стосунки з чоловіками, готовими робити щедрі подарунки за ніч з красунею, але мріє зустріти того, хто запропонує їй руку і серце, забезпечивши розкішне життя. В один прекрасний день в порту пришвартовується яхта з двома молодими і багатими мандрівниками. Чоловікам потрібен тільки секс, дівчатам - відносини. Гра починається!

Цікавий факт про фільм:

У червні французький телеканал TF1 зробив з Дехар (головною героїнею мелодрами "Моє спекотне літо з Софі") інтерв'ю, яке в прямому ефірі подивилися близько 450 тис. чоловік – в два рази менше людей в той вечір вибрали інтерв'ю президента Франції Франсуа Олланда на іншому телеканалі"

Дивіться гарячий фільм "Моє спекотне літо з Софі" вже з 19 грудня у всіх кінотеатрах України