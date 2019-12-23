Весь в мать: Наталья Водянова умилила архивным фото в честь 18-летия сына

Наталья Водянова – знаменитая модель и филантроп. Но не меньше времени, чем многочисленным проектам, звездная мама посвящает своим детям. В минувшие выходные старший сын Натальи отметил свое 18-летие. В честь такого события 37-летия Наталья опубликовала трогательный пост – архивное фото с длинным текстом. В кадре она, еще совсем юная, в диковинном наряде позирует с малышом. На Наталье надеты розовые легинсы с трусиками сверху, а также разноцветный свитер. Лукас одет в белый свитшот, а также болотного оттенка брюки. Молодая мама и сын весело смеются и просто светятся от счастья.

Наталья Водянова и Лукас (фото: instagram.com/natasupernova)

"Неужели это день настал?! 18 лет пролетели как один день, и сегодня совершенно официально ты становишься взрослым. Сегодня ты начинаешь новую главу книги, на переплете которой останется твое имя. Ты послушный сын, внимательный внук, заботливый старший брат и верный друг! Добрый, мыслящий, смелый, искренний, остроумный, – весь в мать, а главное – скромный человек. Если без шуток, то я верю, что перед тобой открыты все дороги, ты сам добился и заслужил всего своим талантом и усидчивостью. Я очень горжусь тобой, я всегда рядом, я твой фанат навеки! С днем рождения, сынок! Мой самый вз(рослый)!".

Старшему сыну модели исполнилось 18 (фото: instagram.com/natasupernova)

Лукас, который, как и Наталья, очень активен в сети и ведет свой блог, решил ответить свой знаменитой маме. "Большое спасибо за все, что ты дала мне (включая твое ДНК). Мне так повезло, что у меня есть такая удивительная поддерживающая мама. С днем рождения меня".

Наталья и Лукас (фото: instagram.com/natasupernova)

Напомним, Лукас родился в первом браке Натальи с британским аристократом Джастином Портманом в 2001-м году. Пара рассталась в 2010-м году. Уже в 2011-м году модель встретила своего нынешнего супруга – французского бизнесмена Антуана Арно, генерального директора Berluti, председателя совета директоров Loro Piana. В этом браке она родила еще 2-х детей.