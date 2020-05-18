МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 12 выпуске

16 мая на телеканале СТБ состоялся двенадцатый выпуск проекта МастерШеф. Профессионалы. Участники строили рестораны по собственным концепциям, угощали судей и их друзей авторским меню, сражались на битве черных фартуков и начали готовиться к новому испытанию – диетическое меню для людей с разными проблемами со здоровьем.

На битву черных фартуков попали четыре участника из проигравшей команды синих: Влад Мицкевич, Евгений Грибеник, Ефим Кравченко, Виктор Самардак.

Участникам предложили выбрать один из игрушечных микроресторанов, декорированных под определенное событие: свадьба, венский бал, Новый год, детский праздник. Задачей было накрыть столы маленькими блюдами, которые соответствовали бы тематике праздника.

На все приготовление судьи дали участникам 1,5 часа.

Ефим выбрал свадьбу, и приготовил миниатюрный макарон, легкий торт из бисквита муале, крема шантильи на маскарпоне с ванилью и кюли из манго, а также курицу с пюре из топинамбура и бекона. Евгений выбрал Новый год. На праздничном столе были: фаршированная рыба (дорадо), заливная рыба, бутербродики с красной икрой, маринованные овощи. У Виктора был детский день рождения, для которого он приготовил паровую куриную котлету с сырным соусом, пиццу, шоколадный торт с малиной. Владу достался венский бал. Он сделал риет, фуа-гра, испек штрудель и торт «Три шоколада».

Как отметили судьи, в этот раз блюда всех участников были безупречными. Шоу «МастерШеф. Профессионалы» никто не покинул.