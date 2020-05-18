МастерШеф. Професіонали-2: хто покинув шоу в 12 випуску

16 травня на телеканалі СТБ відбувся дванадцятий випуск проекту МастерШеф. Професіонали. Учасники будували ресторани за власними концепціями, змагалися на битві чорних фартухів та почали готуватися до нового випробування – дієтичне меню для людей з різними проблемами зі здоров’ям.

На битву чорних фартухів потрапили чотири учасники з синьої команди, яка програла в конкурсі: Влад Міцкевич, Євген Грибеник, Єфим Кравченко, Віктор Самардак.

Учасникам запропонували обрати один з іграшкових мікроресторанів, декорованих під певну подію: весілля, віденський бал, Новий рік, дитяче свято. Завданням було накрити столи маленькими стравами, які б відповідали тематиці свята.

На всі приготування судді дали учасникам 1,5 години.

Єфим обрав весілля, та приготував мініатюрний макарон, легкий торт з бісквіту муальо, крема шантілі на маскарпоне з ваніллю та кюлі з манго, а також курку з пюре із топінамбуру та бекону. Євген обрав Новий рік. На святковому столі були: фраширована риба (дорадо), заливна риба, бутербродики з червоною ікрою, мариновані овочі. У Віктора був дитячий день народження, для якого він приготував парову котлету з сирним соусом, піццу, шоколадний торт з малиною. Владу дістався віденський бал. Він зробив рієт, фуа-гра, торт «Три шоколади» та спік штрудель.

Як відмітили судді, цього разу страви усіх учасників були бездоганними. Шоу «МастерШеф. Професіонали» ніхто не покинув.