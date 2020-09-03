Маша Ефросинина раскрыла правду о романе с Юрием Горбуновым в юности

Популярная телеведущая и мама двоих детей Маша Ефросинина поделилась интересными откровениями. Звезда стала гостьей нового выпуска 2POPODCAST Потапа и Позитива и рассказала о том, какие отношения были у них с Юрием Горбуновым во время работы в "Подъёме" много лет назад. Отметим, что многие приписывали двум ведущим роман.

Как сообщила Маша, на самом деле ей пришлось уговаривать коллегу пойти на пробы в "Подъём".

"Мне кажется, что Юра обратил на меня внимание тогда, когда: "С кем пробы? В смысле? Та ну!" — говорит при мне. И мы не идем на пробы. У Юры какой-то концерт был во Дворце Украина и я думаю была-не была. Пропускаю пары, еду к Юре и начинаю его уговаривать. Только на колени не падала… И что-то в нем сработало. Почти на следующий день мы вышли в эфир", — призналась Ефросинина.

Она уверяет, что у них не было даже намека на романтичные отношения. С Юрой они всегда были только коллегами.

"У нас даже не было сексуального притяжения. Во-первых, он был глубоко женат, во-вторых, он был, как мне кажется, полностью сконцентрирован на карьере и работе", — поделилась теледива.

Что ж, сейчас и Маша и Юрий каждый счастливы в своем браке и воспитывают детей.

Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым и Юрием Горбуновым (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша Ефросинина в эффектном образе похвасталась стройной фигурой.

К слову, недавно Маша честно призналась, в чем секрет ее стройности. Все дело – в правильном подходе к питанию.