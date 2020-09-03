Маша Єфросиніна розкрила правду про роман з Юрієм Горбуновим в юності

Популярна телеведуча і мати двох дітей Маша Єфросиніна поділилася цікавими одкровеннями. Зірка стала гостею нового випуску 2POPODCAST Потапа і Позитива і розповіла про те, які стосунки були у них з Юрієм Горбуновим під час роботи в "Підйомі" багато років тому. Відзначимо, що багато приписували двом ведучим роман.

Як повідомила Маша, насправді їй довелося умовляти колегу піти на проби в "Підйом".

"Мені здається, що Юра звернув на мене увагу тоді, коли: "З ким проби? В сенсі? Та ну!" — говорить при мені. І ми не йдемо на проби. У Юри якийсь концерт був у Палаці Україна і я думаю була-не була. Пропускаю пари, їду до Юри і починаю його вмовляти. Лише на коліна не падала... І що в ньому спрацювало. Майже на наступний день ми вийшли в ефір", — зізналася Єфросиніна.

Вона запевняє, що у них не було навіть натяку на романтичні відносини. З Юрою вони завжди були тільки колегами.

"У нас навіть не було сексуального тяжіння. По-перше, він був глибоко одружений, по-друге, він був, як мені здається, повністю сконцентрований на кар'єрі і роботі", — поділилася теледіва.

Що ж, зараз і Маша та Юрій кожний щасливі у своєму шлюбі і виховують дітей.

Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим і Юрієм Горбуновим (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна в ефектному образі похвалилася стрункою фігурою.

До речі, нещодавно Маша чесно зізналася, в чому секрет її стрункості. Вся справа – в правильному підході до харчування.