Маша Ефросинина показала самый действенный антистресс на период карантина (видео)

Маша Ефросинина — одна из многих украинских селебритис, которая также поддержала флешмоб “остаюсь дома”. Телеведущая и Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине также призывает украинцев к ответственности. Отметим, что МОЗ настоятельно рекомендует оставаться дома и ограничивать контакты с другими людьми. Ефросинина с мужем и детьми находится на домашнем карантине. При этом ведущая уже успела отметить, что родные устали сидеть дома. Но другого выхода нет. Зато Маша старается показывать “хроники карантина”.

Так, на своей instagram-страничке телеведущая показывает различные моменты из жизни в домашней обстановке. Новое видео, опубликованное в разделе сториз, посвящено “антистресс-теме”. Муж Маши (бизнесмен Тимур Хромаев) заснял, как его звездная супруга активно занимается на беговой дорожке. Так что даже в условиях карантина Ефросинина не забывает следить за фигурой. Чтобы потом не была “попа, как у Ким”. Кстати, ранее Леся Никитюк развеселила поклонников забавным коллажом, показав, какой она будет после карантина. С помощью фотошопа телеведущая прибавила себе несколько лишних килограммов.

“Короче, это мой самый главный антистресс”, — подписала видео Маша.

“Работаем?” — спрашивает Тимур. “Работаем, отвлекаемся. А то у меня уже с утра от количества звонков и мейлов, и мессенджерей пухнет бошка”, — признается Маша.

“Ну и еще вся семья на голове”, — добавляет Хромаев. “Да, поэтому иди займись ребенком”, — предлагает мужу Ефросинина.

Видео: twitter.com/glam_wish

Кстати, до этого Маша показала другое забавное видео. Только в главной роли — ее пятилетний сын Саша. Звездная мама подстерегла сына за играми дома. Однако мальчик устал. Саша лежит на спине на ковре, разместив прямо на лице какую-то игрушку. Рядом на полу также разбросаны игрушки.

Ефросинина уточнила, что ребенку попросту скучно находится дома.

“#мойАлександр просто просил уточнить у вас, какой сегодня по счету день #хроникикарантина?” — с юмором пишет Маша.

Видео: instagram.com/mashaefrosinina

Тем временем ее поклонники принялись уточнять, выходит ли Маша во время карантина с ребенком на улицу.

“Выходим, но обходим стороной детские площадки. Гуляем больше часа”, — ответила Маша. Телеведущая также отметила, что старается выходить на улицу с ребенком ближе к вечеру. Тогда на улице меньше детей.

Одна из подписчиц также подумала, что Маша живет в частном доме: “А у вас же дом. Почему Саше нельзя днём во дворе. Солнце же ребенку нужно”. Это развеселило Машу, так как она живет в квартире в Киеве: “Где наш дом находится, подскажите, пожалуйста — очень хочу в него сейчас переехать из квартиры”.

Напомним, ранее Маша Ефросинина наконец призналась, почему Юрий Горбунов называл ее Марго.