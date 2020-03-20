Маша Єфросиніна показала найдієвіший антистрес на період карантину (відео)

Маша Єфросиніна — одна з багатьох українських селебрітіс, яка також підтримала флешмоб "залишаюся вдома". Телеведуча і Почесний посол ООН в області народонаселення в Україні також закликає українців до відповідальності. Зазначимо, що МОЗ рекомендує залишатися вдома і обмежувати контакти з іншими людьми. Єфросиніна з чоловіком і дітьми перебуває на домашньому карантині. При цьому ведуча вже встигла відзначити, що рідні втомилися сидіти вдома. Але іншого виходу немає. Зате Маша намагається показувати "хроніки карантину".

Так, на своїй instagram-сторінці телеведуча показує різні моменти з життя в домашній обстановці. Нове відео, опубліковане в розділі сторіз, присвячене "антистрес-темі". Чоловік Маші (бізнесмен Тимур Хромаєв) зняв, як його зіркова дружина активно займається на біговій доріжці. Так що навіть в умовах карантину Єфросиніна не забуває стежити за фігурою. Щоб потім не була "попа, як у Кім". До речі, раніше Леся Нікітюк розвеселила шанувальників забавним колажем, показавши, якою вона буде після карантину. За допомогою фотошопу телеведуча додала собі кілька зайвих кілограмів.

"Коротше, це мій найголовніший антистрес", — підписала відео Маша.

"Працюємо?" — запитує Тимур. “Працюємо, відволікаємося. А то у мене вже з ранку від кількості дзвінків і повідомлень, і мессенджерей пухне бошка", — зізнається Маша.

"Ну і ще вся сім'я на голові", — додає Хромаєв. "Так, тому піди займися дитиною", — пропонує чоловікові Єфросиніна.

Відео: twitter.com/glam_wish

До речі, до цього Маша показала інше веселе відео. Тільки в головній ролі — її п'ятирічний син Саша. Зіркова мама чекала сина за іграми вдома. Проте хлопчик втомився. Сашко лежить на спині на килимі, розмістивши прямо на обличчі якусь іграшку. Поруч на підлозі також розкидані іграшки.

Єфросиніна уточнила, що дитині просто нудно вдома.

"#мойАлександр просто просив уточнити у вас, який сьогодні за рахунком день #хроникикарантина?" — з гумором пише Маша.

Відео: instagram.com/mashaefrosinina

Тим часом її прихильники почали уточнювати, чи виходить Маша під час карантину з дитиною на вулицю.

“Виходимо, але обходимо стороною дитячі майданчики. Гуляємо більше години", — відповіла Маша. Телеведуча також зазначила, що намагається виходити на вулицю з дитиною ближче до вечора. Тоді на вулиці менше дітей.

Одна з підписниць також подумала, що Маша живе в приватному будинку: “А у вас же будинок. Чому Саші не можна вдень у дворі. Сонце ж дитині потрібно". Це розвеселило Машу, так як вона живе в квартирі в Києві: "Де наш будинок знаходиться, підкажіть, будь ласка — дуже хочу в нього зараз переїхати з квартири".

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна нарешті зізналася, чому Юрій Горбунов називав її Марго.