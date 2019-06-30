Маша Ефросинина назвала забавный способ узнать, в какой ты форме

Ведущая может похвастаться подтянутой фигурой и спортивной формой
Известная телеведущая Маша Ефросинина в свои 40 лет может похвастаться цветущим внешним видом, стройной фигурой и отличной спортивной формой. При этом знаменитость с удовольствием делится своими секретами красоты с подписчиками. На этот раз она предложила фанам забавный способ проверить, не пора ли вам худеть.
На своей странице в Instagram Маша опубликовала фото, на котором она запечатлена у качелей на детской площадке. Ведущая одета в стильный светло-серый спортивный костюм и кроссовки и довольно улыбается.
"Нашла еще один способ проверить в какой ты форме! Просто помести свои булочки в детскую качельку!" - с юмором прокомментировала Ефросинина.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Подписчики тут же принялись комментировать подобное предложение Маши - некоторые предлагают свои способы, а другие признаются, что пробовали влезть в качелю и застряли.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, Маша Ефросинина соблазнила "бесконечными" ногами в одном только пиджаке. Ведущая показала бкстейдж-видео с фотосъемки для украинского выпуска ELLE.
Ранее Маша Ефросинина умилила домашней идиллией. Телеведущая показала на видео семейные выходные с мужем и детьми, которые играют вместе.
А до этого Маша Ефросинина растрогала сеть душевным фото с сыночком Сашей. Поклонники ведущей оставили массу теплых и душевных комментариев в адрес мамы и мальчика.